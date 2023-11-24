侯友宜念簡訊 PTT網友讚爆給100分：殘血開大完勝柯郭

藍白郭昨天下午在君悅飯店公開會談，國民黨總統參選人侯友宜經民眾黨總統參選人柯文哲同意後念出兩人簡訊，其中提及「他（鴻海創辦人郭台銘）需要找一個理由退選」。PTT網友狂讚「霸氣」，這一招「拳打果凍、腳踢阿伯，直接打到兩人暈眩三秒」。其他人直呼「這招很低級，但超過100分」。

一名網友在PTT發文表示，侯友宜公布簡訊這招相當霸氣，直接「殘血開大」，「拳打果凍、腳踢阿伯，直接打到兩人暈眩三秒」，兩人當場變成木樁，最終前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與侯友宜煞氣離場，「三個打兩個，完勝」，他也問，「大家給馬朱寶打幾分，超過一百分？」

其他人則留言「double kill」、「對方同意的，有什麼好說」、「但老實說，這招很狠毒，柯當場也不好拒絕」、「很低級但超過100分」、「看哭P那個哭喪臉500分」、「100分，雙殺」、「超過100分，公開透明就是我要的新政治」、「侯友宜誠信的確比郭柯好多了」、「幾霸昏」、「蠻狠的...但柯自找的」。

還有人留言「超過一百分，侯侯只是用慕容文哲的絕招回擊而已」、「100分，直接把郭柯殺爛」、「哭P還有臉說人家談話咖，你哭P就最大網紅」、「舒服，公開處刑秀就是這麼爽」、「超過一百分」、「有好有壞，但應該是正分」、「現場直接把柯郭打成諧咖」、「柯同意，他就佔理了，簡訊內容又難看」、「直接打暈郭柯，真的是100分」。

侯友宜昨天念出柯文哲的簡訊，內容提及「如果Cridet要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他（郭）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，所以要秘密見面有困難，所以公開見面，私下見面有困難」，柯文哲當場臉色大變，整場會談也草草收場。

柯文哲今天與副手吳欣盈前往中選會完成登記後受訪表示，昨天實在是一場鬧劇，不是他一人可以控制，要跟大家抱歉，那麼嚴肅的場合不該那樣子。柯文哲說，如果要合作，就算是公開場合，還是應該先把媒體請到外面，等談完後再進來，昨天的場面坦白說，對方一開始就是抱持踢館的態度來，那不是健康的態度。