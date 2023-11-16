花940元吃熱炒「全是餿的」 她痛批：媽祖面前賺黑心錢

在外用餐，如果發現食物品質和預期落差很大，可能會破壞當天的好心情。一名女網友透露，自己和家人到某知名媽祖廟前一家快炒店吃晚餐，總共花費9百多元，但所有食材是餿的，讓她氣得痛批「在媽祖面前賺黑心錢」。

一名網友於「爆料公社」發文指出，某知名媽祖廟有家快炒店多年有許多負評，但仍然屹立不搖，而且可能因為負評太多，google地圖被關掉。日前她和家人前往該家快炒店吃晚餐，卻發現踩雷，「冤大頭吃了9百多元的晚餐，所有食材全是餿的，所有東西除了青菜，雖然炒得難吃，卻是全部裡最新鮮的！」

原PO總共花費940元點了牛肉炒飯2份，還有魚肚湯、麻油腰子小份、炒青菜、蚵仔煎、炒鹹豬肉各一份，最後將錢丟著，餐點全部沒吃直接走人。事後她氣得直言，「當下忍著不爆發，但我一定要讓大家知道，居然還在媽祖面前賺黑心錢，太誇張了，氣死我了！為什麼衛生局從沒查過他們？是因為沒人檢舉嗎？」

對此，網友們留言「很誇張，搞不懂店家為何不在意客人的感受？」、「看了都不想吃」、「這顏色就感覺不太妙」、「賣相真的很不OK！」、「照片都感覺聞得到臭酸味」、「太扯了，吃到這樣的爛料理，真是會讓整個心情都沒了」、「這麼雷的店，怎麼能生存這麼久啊？」、「這個是黑名單，地雷中的地雷，跟店家反應沒有用，店家不會改，因為已經十幾年甚至更久了」。

另有網友建議「不用採樣直接請衛生單位去處理，就把你們吃到及地圖那些評論都傳給衛生局看，請他們去查看店家衛生及食材品質，如果賣餿掉食物給客人他們就很可能被開罰到1億元！」