快訊

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

花940元吃熱炒「全是餿的」 她痛批：媽祖面前賺黑心錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友和家人吃熱炒，卻發現食材全餿掉，氣得大罵店家黑心。示意圖／ingimage
網友和家人吃熱炒，卻發現食材全餿掉，氣得大罵店家黑心。示意圖／ingimage

在外用餐，如果發現食物品質和預期落差很大，可能會破壞當天的好心情。一名女網友透露，自己和家人到某知名媽祖廟前一家快炒店吃晚餐，總共花費9百多元，但所有食材是餿的，讓她氣得痛批「在媽祖面前賺黑心錢」。

一名網友於「爆料公社」發文指出，某知名媽祖廟有家快炒店多年有許多負評，但仍然屹立不搖，而且可能因為負評太多，google地圖被關掉。日前她和家人前往該家快炒店吃晚餐，卻發現踩雷，「冤大頭吃了9百多元的晚餐，所有食材全是餿的，所有東西除了青菜，雖然炒得難吃，卻是全部裡最新鮮的！」

原PO總共花費940元點了牛肉炒飯2份，還有魚肚湯、麻油腰子小份、炒青菜、蚵仔煎、炒鹹豬肉各一份，最後將錢丟著，餐點全部沒吃直接走人。事後她氣得直言，「當下忍著不爆發，但我一定要讓大家知道，居然還在媽祖面前賺黑心錢，太誇張了，氣死我了！為什麼衛生局從沒查過他們？是因為沒人檢舉嗎？」

對此，網友們留言「很誇張，搞不懂店家為何不在意客人的感受？」、「看了都不想吃」、「這顏色就感覺不太妙」、「賣相真的很不OK！」、「照片都感覺聞得到臭酸味」、「太扯了，吃到這樣的爛料理，真是會讓整個心情都沒了」、「這麼雷的店，怎麼能生存這麼久啊？」、「這個是黑名單，地雷中的地雷，跟店家反應沒有用，店家不會改，因為已經十幾年甚至更久了」。

另有網友建議「不用採樣直接請衛生單位去處理，就把你們吃到及地圖那些評論都傳給衛生局看，請他們去查看店家衛生及食材品質，如果賣餿掉食物給客人他們就很可能被開罰到1億元！」

食材 北港 食安

延伸閱讀

5000零用錢「一年加1000或半年加250」哪個更賺？實際演算答案超乎直覺

醫師買到帶財沙發！店員來電急喊要換「抱枕裡藏一筆錢」

宵夜試試這樣吃！他揭乾泡麵「加一物」神級美味 網驚：跟麻醬麵異曲同工

他辭副理職去「澳洲打工度假」周領2萬5！ 待半年後不想回台：有夠爽

相關新聞

花940元吃熱炒「全是餿的」 她痛批：媽祖面前賺黑心錢

在外用餐，如果發現食物品質和預期落差很大，可能會破壞當天的好心情。一名女網友透露，自己和家人到某知名媽祖廟前一家快炒店吃晚餐，總共花費9百多元，但所有食材是餿的，讓她氣得痛批「在媽祖面前賺黑心錢」。

宵夜試試這樣吃！他揭乾泡麵「加一物」神級美味 網驚：跟麻醬麵異曲同工

泡麵是不少民眾的宵夜首選，不過當你吃膩了市面上的泡麵時，或許可以試試這個「奇妙組合」！一位網友分享自己的自創食譜，表示在乾泡麵中加入「這一物」…

她的穩聊對象變冷淡想直接問原因 網勸：自行撤退

現在的交友網站多元化，有一位女網友在交友網站結識一位網友，沒見過面但已經穩聊幾個月了，而聊天內容沒什麼曖昧，比較像朋友亂聊，但近日感受對方沒以前熱絡，原po在Dcard 貼文發問，這種情況下適合直接問表示關心嗎？

女自覺保持初心很重要但摯友反對 網勸：不用在意

一位女網友因為從事設計相關工作關係，一直保有初心， 但她的摯友覺得這樣太累，因要處處幫她瞻前顧後，讓女網友開始懷疑自己真的「太過天真、不實際」嗎？

他下公車對司機說謝謝被罵 網挺「我也是司機 謝謝你」

下公車時對司機說聲謝謝還被兇「莫名其妙」，一位網友搭公車下車時都會跟司機說聲「謝謝」，唯獨在日前被司機罵，網友心想以後還要說謝謝嗎？

他重遊六福村怨「設施20年都沒變」 網挺園方：難道要變outlet嗎？

「三、六、九」遊樂園可說是當代台灣人的共同回憶，除了適合闔家出遊外，同時也是學校畢業旅行、校外教學的必排行程。不過，有網友近日到六福村，發現除了票價外，園內設施與20年幾乎沒有差別，讓他感到疑惑：「六福村沒有要更新園區嗎？」引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。