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被說「長得像茶碗蒸」是褒還是貶？ 網：極具暗示性

聯合新聞網／ 綜合報導
如果被說長得像茶碗蒸到底是什麼意思？各方網友給予解答。此為示意圖，非衝突根源的茶碗蒸。圖片來源：Ingimage
如果被說長得像茶碗蒸到底是什麼意思？各方網友給予解答。此為示意圖，非衝突根源的茶碗蒸。圖片來源：Ingimage

台北市某區一間知名迴轉壽司店昨(12)晚爆發一起消費者之間的衝突。雙方因點「茶碗蒸」而互看不順眼，男客先是在店內飆罵「點茶碗蒸有什麼問題啦」，另一方則怒嗆「你看起來像茶碗蒸」，隨著「茶碗蒸衝突」愈演愈烈，演變成店外大打出手，警方到場後以警棍壓制逮捕。

事件發生後，讓許多人一臉問號，究竟說別人「長得像茶碗蒸」是什麼意思？有網友在PTT詢問大家，赫然得到許多解答，有人表示，可能會引發的猜想包括暗指男性「很軟」，或者「只有一顆蛋，還是加了水的」，在外貌上還可能被聯想成「大餅臉」、「長得像茶壺」等暗示。

不少人為「茶碗蒸」叫屈，認為「茶碗蒸」是很好吃的食物，竟被當成嗆聲的名詞藉口，也有人為「茶碗蒸」美言，認為若有人說你長得像「茶碗蒸」，意指你的皮膚很滑順、沒有皺紋，「皮膚很好，不會坑坑巴巴的」，是很好的形容詞。也有人認為，若被對方說長得像食物，可能代表「對方想吃你」。

迴轉壽司 茶碗蒸

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