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壽司店爆衝突！怒嗆「你長得像茶碗蒸」 兩方人馬大打出手挨警棍逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
兩組顧客疑似因點茶碗蒸時，互看不順眼而引發衝突。圖片來源／翻攝自「爆廢公社二館」
兩組顧客疑似因點茶碗蒸時，互看不順眼而引發衝突。圖片來源／翻攝自「爆廢公社二館

昨（12）日深夜，北市一間迴轉壽司店傳出打架事件，兩幫客人疑似因點「茶碗蒸」而互看不順眼。先是在店內高聲互罵，一方大吼「點茶碗蒸有什麼問題啦」，另一方則怒嗆「你看起來像茶碗蒸」，接著到店外大打出手，最後遭警方用警棍壓制逮捕。

一名網友在Facebook社團「爆廢公社二館」轉貼兩則影片，內容實際拍下衝突現場，以及警方到場後制服雙方人馬的畫面。雙方人馬疑似因為不小心互看而爆發衝突，警方到場後用警棍壓制，並將發生衝突6人全數帶回警局偵辦。

第一則影片中，眼鏡男子先是憤怒大喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，另一邊兩名身材魁梧的刺青男子，則大聲叫囂「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」，接著殺氣騰騰地起身走向眼鏡男一行人。嗆聲期間，刺青男不斷詢問眼鏡男為什麼要看他們，接著更以「長得像茶碗蒸」來形容，「你看起來就像茶碗蒸，坐好」、「你點茶碗蒸是你的事，看著我幹嘛」。

店員走過來後，表示已經協助幫忙報警，刺青男一行人繼續不斷飆罵髒話、質問眼鏡男為什麼要看他們，多次表示要「下樓處理」、「不要耽誤人家做生意」、「下來」。接著第二支影片中，錄影者拍下雙方人馬打群架後，被警方當場壓制的畫面，其中一名刺青男子挨了好幾下警棍都不願配合跪下。

影片曝光後，刺青男用「茶碗蒸」來罵人的新穎方法，立刻吸引許多網友討論，「當下應該要回他，你長的更像鮭魚卵」、「下次點餐記得戴安全帽」、「再也不敢在外面點茶碗蒸了」、「長得像茶碗蒸超派」。原PO更形容打群架的幾人是「兩個茶碗蒸，三個被打成手捲」。

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