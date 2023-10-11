台灣師傅裝冷氣「超驚險過程」紅到國外！網笑：另類的讓世界看到台灣？

台灣地狹人稠，因此許多人居住在公寓大樓裡，若要添購大型家電必須爬上多層樓層才能運送到家。一名擁有逾550萬位粉絲的IG網紅beaverart.engineer1就曾分享過一段台灣工人替住戶安裝分離式冷氣外機的影片，除了引發廣大關注，也被PTT鄉民轉發，笑說「這是不是另類的讓世界看到台灣？」。

從影片可以清楚看到，兩名身穿藍衣黑褲的冷氣師傅，其中一人腳踩在戶外的支架上，徒手接過另一名站在室內的師傅遞來的分離式冷氣外機，且屋內還有一個人用雙手環抱著站在室內的冷氣師傅，以防止他從窗台墜落下去。過程中，戶外的支架一度因為承載不了冷氣師傅的人體重量而搖搖欲墜。

緊接著，該名身處戶外的師傅再往上爬，右腳踩在住戶窗台，左腳踩在旁邊有鐵窗的陽台，然後把分離式冷氣外機定位在剛剛踩踏過的支架上。兩名冷氣師傅全程都沒有戴安全帽，也沒有任何的安全防護措施，倘若稍有不慎就會發生可怕的工安意外。

該則影片被轉發到PTT後，原PO調侃寫道「台灣超強的安裝冷氣方式，讓世界看到了」，認為冷氣師傅沒有綁安全帶、不用任何防護措施，且把超重的分離式冷氣外機架在細細的鐵架上還會搖晃，「這是不是另類的讓世界看到台灣？」，也擷圖說該則影片的觀看次數目前已累計1600萬人次。

不少網友看完紛紛捏一把冷汗，留言說「沒有繫好安全帶便工作，有意外又說自己有妻兒沒人養。這樣爬出去安裝已不正常，正確是要搭棚並且安裝，這些錢絕不能省的」、「台灣人就是成本低效率高」、「看好了世界，台灣每天示範很多次」、「讓世界看見台灣」、「台灣日常，大驚小怪」、「老師傅的工藝，全世界都讚嘆」。

有人回想起今年7月發生的冷氣機高樓砸下奪命意外，留言說「砸死那個大學女生的就是這樣來的啦」、「冷氣砸死大學生的事大家早忘了吧」，也有人憂心表示「架子還沒開始使用，就被工人踩得左右晃動，螺絲在第一時間就已經開始鬆動了」。