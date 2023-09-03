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月薪3萬！海底撈員工怒「做8天被扣8萬」網看明細反轟：根本你的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
火鍋示意圖。圖／canva
火鍋示意圖。圖／canva

火鍋業者海底撈有著以客為尊的貼心服務，不過近期有員工在網路發文抱怨，一個月薪水三萬多，才做短短8天就被扣了82,888元的錢，「根本是做白工」，但文一出反而遭到網友砲轟，「根本就是你自己的問題」。

一名海底撈員工在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，在海底撈工作，一個月的月薪才三萬多元，結果才短短八天就被扣了82,888元的錢，「很難想一個月會扣多少」，更氣憤的說「我們根本是做白工」。

可以看到原po貼出的扣款明細，金額大的包含2次掉落地面的手套繼續使用各扣1萬、掉落地面的菜瓜布又放回水槽內扣1萬、將下水道水桶拿至洗鍋間水槽裝水扣2萬。

其他像是鍋具不潔、湯匙不潔、使用咖啡色抹布擦餐具、使用托盤裝餐具、用嘴巴吹手套、使用黑色手套清潔餐具、包容碗未朝下、多支湯勺不潔、洗杯區頭髮外露、服儀不合規定都扣1-2千元不等。

海底撈員工抱怨上班被扣快9萬的錢。圖／臉書社團「爆料公社二社」
海底撈員工抱怨上班被扣快9萬的錢。圖／臉書社團「爆料公社二社」

此文一出馬上引起網友熱議，不少人認為，「看到這個讓我更想去吃海底撈」、「所以扣得好，海底撈真的有在顧食品衛生」、「你的問題一大堆還來討罵？我如果是老闆扣你這些我都覺得太少」、「衛生習慣真差！」、「餐飲業後台清潔真的不要隨便，事關衛生安全問題」。

但也有人覺得，「這是違法的，如果認為員工不適任，請直接資遣就好」、「雖然扣這些錢很不合理，但你的勇氣十足，超強」、「有疑慮就送勞工局，會給你個交代」、「廣告文⋯哪可能這樣扣，只是要讓網友覺得海底撈管理和品質的要求」、「業者不該用任何形式或方法、條件、規則扣員工的工資，哪怕只是1塊錢，這都不符合勞基法…」、「可信度不太高」。

海底撈 火鍋

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