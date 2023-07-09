圓夢到迪士尼工作！ 台正妹曝「台灣人1舉動」：我當場哭出來

在迪士尼工作，是很多人夢想中的夢想。一名住在東京快5年的正妹昕醬，近日分享在迪士尼工作半年的心得，表示最大的改變是「疫情緩和」，開心可以和遊客有更多互動，甚至有一次遇到台灣遊客，一個舉動讓她當場哭出來，她也希望接下來能和更多台灣人相遇。

昕醬8日在Dcard以「日本迪士尼員工，半年工作心得」為題發文，她當初經過了3個月漫長的面試，終於成為了迪士尼員工，還曾被評為最多客人好評的員工。最近工作半年了，她也想和大家分享心境轉變，她認為這半年最大的改變是「疫情緩和」，因為新冠疫情緣故，遊客和園區裡的角色必須保持社交距離，但最近終於放寬，可以和角色們擊掌、抱抱，甚至是要簽名。

昕醬表示，身為員工，最高興的是終於可以放下心房，和每個遊客擊掌、合照，那個感覺真的很棒，因為疫情期間，迪士尼真的非常嚴格，遊行時間縮短外，舞者們也全部都消失了，導致員工跟遊客都有一層隔閡，現在遊行的舞者也慢慢回來了，暌違3年的夏季限定「噴水遊行」也復活了。

昕醬透露，最最最開心的就是在迪士尼遇到台灣遊客，每次遇到台灣遊客，她都會說「我也是台灣人」，大家都會相當親切，之前甚至有位姊姊拿出包包裡的鳳梨酥和護手霜送她，希望她能在日本好好加油，昕醬感動到當場哭出來，心想一定嚇到了姊姊。

昕醬也希望接下來在迪士尼的日子裡，能夠與更多的台灣人相遇，「如果剛好生日很近的話，請讓我幫你們寫生日貼紙，遇到我的話，一定要跟我打招呼喔！」

不少網友看完也紛紛留言，「之前去迪士尼，比起好玩更覺得工作人員很敬業，他們努力營造一個充滿歡樂的環境，覺得佩服，每個人笑到讓人覺得晚上應該臉頰酸痛吧」、「能在小時候的夢想地工作，感覺真的很棒，加油」、「下禮拜要去迪士尼了，下禮拜見」。