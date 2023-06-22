要她放棄繼承全留弟弟 母吐驚句：妳是女生，靠其他男人就夠

依民法繼承篇的規定，配偶、直系血親卑親屬（如子女、養子女及代位繼承的孫子女等）、父母等都有相互繼承遺產的權利，可是遇上了重男輕女的家庭，就令人頭痛。有民眾表示，因為自己是女生，母親竟然要求自己放棄繼承，全留給弟弟，和弟弟溝通後未果，反而與自己徹底鬧翻，讓她直言「對我媽跟我弟都很心寒」。

一名網友在Dcard以題為「弟弟為了遺產跟我翻臉」表示，父親因病離世，留下兩棟房子以及400萬的貸款，當時因為母親與弟弟沒有經濟能力，所以父親喪葬費都是自己負擔，可是家庭有很嚴重的重男輕女情家，一講到財產分配，母親竟然要自己放棄繼承，全部留給弟弟，自己只好和弟弟溝通。

原PO和弟弟說，父親遺留下的兩棟房子都不是父親賺來的，而是老一輩的祖產，阿嬤的條件是，其中一棟房子可以和弟弟各繼承一半，另外一棟則是和自己、母親、弟弟各繼承三分之一，而弟弟卻有意見，表示「為什麼是和自己一人一半」，堅持要加上母親平分，因為以後母親的份都會留給弟弟，等於弟弟可以拿到2/3的財產。事後原PO問母親為什麼要自己放棄繼承，母親竟然說「弟弟是男生，妳是女生，以後你會靠其他男人就夠了」，讓原PO相當無奈，再加上因為和弟弟溝通無效，弟弟已經不再把家中長輩放在眼裡，也沒把自己當姊姊，徹底翻臉，表示「等房子真正處理完，我應該會離家一陣子，對我媽跟我弟都很心寒，也不知道該如何處理現在的關係」。

有網友看完後建議，如果這筆遺產是雪中送炭，那就堅持到底，爭取自己權益，如果是錦上添花，就放棄跟他們爭執，即使損失到剩下1/3，也可以藉此提出條件，以後弟弟的財務，妳不會給予任何幫助。也有網友直言，建議兩棟房子和貸款都各分三份，妳媽媽那份無論是留著自用還是交給弟弟，都是妳媽媽個人的決定，如果妳媽媽選擇給弟弟，弟弟也有扶養妳媽媽的責任。

也有人說「走法院分清楚，拿完快跑，扶養給最低用匯款，不然你會被吸血到死」、「爸爸沒留遺囑，就是各1/3，債務也是各1/3，沒有爭議，你可以請求先把喪葬費用從遺產中扣除」、「認真建議妳去打財產分割的官司，把你所有在喪葬費過程出的錢的收據，提供任何可以作證的資料，讓法院法官去審理」。