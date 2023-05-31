她結婚10年後悔嫁給「不會開車的老公」原因曝光 網一看全逆風

不少家庭都會開車去家族旅行，既方便又省錢。一名人妻表示，很後悔嫁給不會開車的老公，老公雖然有駕照但因婆婆的關係不敢開上路，有時還很羨慕可以開車出門的家庭，於是想問問網友們，「有辦法讓老公開車嗎？」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她很後悔嫁給不會開車的另一半，她和老公已經結婚10年了有2個小孩，雖然老公有駕照但卻不敢開上路，原因是婆婆怕開車會出車禍及罰款，再加上老公很聽婆婆的話是個「媽寶」，導致老公更不想開車、買車及練車，原po也表示，有時看到可以開車出遊的家庭都很忌妒，於是想問問，是否有辦法可以讓老公開車，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，原po可以自己學開車，「自己學開車啊」、「我只能說，不要要求別人改變，為什麼自己不去考駕照來開呢？如果沒辦法，就搭乘大眾運輸工具就好了」、「自己學，不要載他跟他媽」、「自己學開比較快，那種老公別指望了」、「自己去學開，不用緊張，那沒啥，很多女生/家庭主婦都會開，最重要的是駕駛觀念～開車有開車的好，騎車有它的方便，都各有好壞」、「妳可以自己去考駕照啊，要出門就去租車啊」、「妳都嫉妒別人10年了，怎麼就沒想過自己去學、自己出門，不用靠男人載」、「先評估家庭汽車使用狀況，偶爾旅遊用的話我建議你租車就好，真的會省很多」。

有網友則建議，「千萬不要上路，只會造成交通堵塞啊」、「我倒覺得不熟悉不開車這樣很好，至少不會上路造成大家的危險，免得硬要開之後出了事情」。