台灣肥胖率比日本高10倍！日本住民揭「3點差異」：中年人最明顯

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，日本人因車資高，寧可多走路省錢。 圖／pakutaso
網友指出，日本人因車資高，寧可多走路省錢。 圖／pakutaso

近日台灣民眾肥胖率成焦點，有網友比較台日肥胖率，發現台灣高出日本10倍，引發網友熱議兩地差異，近日一名旅居日本的網友現身說法，指出「台灣比較胖」就是因為輸在通勤、不吃過飽和注重外表3點上！

該位長住日本的網友表示，日本胖子很少的原因，走路絕對是其中一項，這是因為「日本的交通費真的很貴」，就算買了定期票還是很貴，所以很多人寧可多走路來省1、2個車站的車資，或乾脆騎腳踏車通勤。

至於飲食健康方面，他則認為兩國差異不大，反而是日本拉麵較油膩、外食幾乎沒有蔬菜，相較下台灣三菜一飯還比較健康均衡。不過他也強調日本外食族比台灣少很多，吃飯也習慣只吃7至8分飽，有的櫻花妹甚至每餐只吃1個飯糰而已。

最後， 他認為台日差異最大的部分，是在「注重外表」上，由於日本是個很在意他人目光且壓抑的國家，所以人人都很注重自己的外表和打扮，包括中年人也是，但台灣很多人過了30歲、40歲之後，就放任體型自由生長，沒在在乎了。

文章獲得不少網友認同，「日本的外食便當真的不健康，台灣好多了」、「日本人沒事走個1-2公里以上算常態」、「日本好少機車騎50公尺買東西」、「別說開車了! 台灣是到巷口都要騎機車」、「台灣人就是不愛動啊，去路口的超商還是要騎機車去」、「中肯推，在日本的時候每天都走很多路，感覺有變瘦」。

不過也有人認為胖就表示熱量攝取過多，「攝取熱量控制，比你瘋狂運動還重要」。

日本 肥胖 外食

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