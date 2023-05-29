台灣肥胖率超過日本10倍！ 網歸類5原因：精緻澱粉太多

台灣民眾肥胖率逐年上升，為亞洲肥胖率較高的國家，國健署也提醒「肥胖是一種慢性病，會導致各種心血管和代謝等疾病」，因此「肥胖率」這個議題也引發網友關注，有人好奇「為什麼台灣的肥胖率可以高於日本10倍？」對此，多數人推1主因。

一名網友在PTT發文表示，韓國首爾的肥胖率為男性31.7%、女性16.2%，日本的肥胖率為4%，台灣肥胖率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%，雖然日本的米飯、飲食跟台灣一樣精緻化，該國還有飲酒應酬文化，但台灣的肥胖率卻超過日本10倍，讓他好奇「為何台灣肥胖率會這麼高？」

原PO列出幾點他猜測的原因，第一是「機車文化」，台灣人騎機車會大量減少走路機會；第二是「外食文化」，日本許多家庭會帶便當，而台灣三餐外食者居多，因此會導致中年發福；第三是「飲料文化」，台灣有許多的飲料店，常常會有人點半糖、微糖，容易導致變胖；第四是「宅男文化」，台灣早期的運動風氣低落，所以肥胖率較高。其他人則補充第五點，「精緻澱粉」吃太多。

文章曝光後，引發網友熱議，有人認為「台灣的飲食觀念比較差，從小就會讓孩子吃油炸、澱粉、含糖飲料，又不會要求孩子運動」、「台灣羹湯或精緻澱粉太多了」、「工作時間長所以沒體力運動，也沒空煮飯只能外食」、「手搖飲喝太多」、「因為工時世界第四，所以下班後就會吃垃圾食物吧，便當、手搖飲一堆」、「機車太方便了，大家都懶得動吧」、「主因絕對是大家太愛吃又少運動了，而且台灣精緻飲食一堆，如果沒有運動習慣，又愛喝含糖飲料，加上工時長，當然會胖」。