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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

氣炸！他被好市多員工、主管糾纏勸升等 過來人建議1招化解

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

美式賣場好市多販售的商品豐富，價格又實惠，常常吸引許多人攜家帶眷前去消費，但有一名網友卻發文抱怨日前去好市多買一台冷氣，結帳時店員不斷地勸說升等，甚至還請來一名主管來跟他懇談，讓這名網友不堪其擾，氣得PO文控訴，不少過來人建議直接報警就可解決問題。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，日前到好市多內湖店買冷氣，拿了一張訂購單沒有買其他商品，當時想說排隊很快就可以結帳完畢，然後就可以回家了，沒想到結帳的員工表示原PO的消費額可以升等賺2%回饋，但他根本不需要，而且還說了5遍，對方仍然一直盧，讓後方排隊的顧客等得不耐煩。

等到刷卡結完帳後，員工竟然不給明細與發票，還呼叫了一位已經打下班卡的主管過來，並且把單據交給對方。這位主管帶著原PO到後頭一個窗口，接著開始用話術灌輸他說「少賺了800多元」，但原PO根本不在意有沒有損失，只是想把單據拿回來，但這名主管就是不給，前後盧了將近20分鐘才讓原PO離開。

他氣得發文批評感覺就像碰到詐術，「是否像我這樣白髮蒼蒼的老人容易被盯上？且有被限制人身自由的難受，好可怕！這家公司到底給員工的業績壓力有多大？」

貼文釣出不少有相同經驗的苦主，「我昨天去買東西也遇到，我都表示不需要了，還是說很久」、「我曾也是這樣被騙、升級，害我多繳年費」、「我在台南還遇過騙我升等後年費不變還是1350，我說我堅持不要升等，直接回我一句『隨便你』，白眼轉頭離開！這種態度當初沒直接申訴他真可惜」、「之前也被問過，但我連回都沒回他一句，然後面無表情，心想『你店員再給我問一句叫我升等，我就馬上客訴你』」。

其他人也提出解決方法，「跟這種人不用費口舌，直接到櫃台去要單據+客訴」、「直接說你要報警」、「手機拿出來打110，報案好市多限制人身自由，你要提告強制罪，請警察來帶人回去做筆錄」、「路上遇上推銷一定要狠下心拒絕，好市多也一樣」、「你就繼續堵在結帳口不要動，直到拿到明細跟發票，看誰比較厲害」、「態度太軟了，大聲吼下去，或是直接走人，甚至報警，都可以給他們教訓」、「我試過2次其他人分享的通關密語：『叫警察來啊！』對方如果錯愕，你就再重覆一次。通常馬上就會結束這回合」。

好市多

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