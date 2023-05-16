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前男友分手10年突過世 兄傳訊哭窮沒錢買塔位「求資助30萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示高中時交往的男友已分手十年，近日從前男友哥哥那收到前男朋友的死訊，並且請求幫忙資助買塔位。圖為示意圖。圖／ingimage
一名網友表示高中時交往的男友已分手十年，近日從前男友哥哥那收到前男朋友的死訊，並且請求幫忙資助買塔位。圖為示意圖。圖／ingimage

情人分手許久沒聯絡，在對方過世後，對方家人卻請求幫忙資助買塔位，不少人會以為是詐騙新手法。有網友在《匿名公社》發文，表示已經與高中時交往的男朋友分手十年，很久沒有聯絡了，但是前幾日卻意外收到前男友哥哥的訊息，表示自己的弟弟過世，希望她可以幫忙資助買塔位，讓原PO不知如何是好。

原PO說，高中時交往的男友在分手後十年來都沒有聯絡，近日卻收到IG陌生訊息，對方表示自己是她前男友的哥哥。前男友哥哥稱，弟弟因心肌梗塞突然過世了，「雖然你們分手了，但是我們家人都非常喜歡你」，現在家裡因為一些狀況，沒有錢幫他買好的塔位，希望原PO可以看在昔日舊情的份上，幫忙出資30~50萬元買塔位。

貼文一出，有人建議可以直接向哥哥表明過往舊情在十年裡已經消失了，找一些理由委婉拒絕，例如要幫忙照顧家裡，付房貸或房租、生活費之類等等，畢竟錢是辛苦賺來的，這時打情感牌可以直接封鎖，對別人心軟就是對自己殘忍，不然根本是「道德綁架。」

也有人表示「到底是哪來的臉啊？沒錢就買便宜一點的就好」，如果家庭有狀況的話，可以使用較便宜的塔位，最便宜3萬元就有了，公家塔位大多都落在3~15萬元，如果錢不夠又要買超過價位的塔位，不如直接認定是詐騙即可，不要讓對方情緒勒索自己。網友們也紛紛表示認同「我會拒絕然後封鎖」、「都分手了，形同陌路，陌生人而已」、「已讀或封鎖，反正也不會遇到。」

也有人懷疑這可能是詐騙話術，提醒原PO要當心，「這是詐騙吧，先不說幫不幫忙，塔位沒那麼貴」、「別了吧～說不定是詐騙，你怎麼可以確定是他家人？？辛苦賺錢別拿給別人啊……」、「帳號被盜用？新的詐騙手法吧？」、「感覺詐騙成份很高。」

詐騙 兩性關係

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