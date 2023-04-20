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小孩姓「朴」怎取名？總被疑是南韓人超苦惱 網創意歪樓笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友希望可以幫小孩取「有台灣感」的名字，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
一名男網友希望可以幫小孩取「有台灣感」的名字，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

「朴」是南韓的大姓之一，約占總人口將近10%，有名的藝人就包括朴寶劍、朴炯植、朴敏英、朴信惠等。對此，一名男網友在網路上發文，詢問大家假設姓「朴」，有什麼方式可以讓名字整體看起來很有台灣感，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（19）日一名男網友在Dcard上以「姓朴，如何把名字取得有台灣感？」為題發文，他指出男生和女生的名字各需要一個，希望找到合適的名字，搭配起來可以很有台灣人的感覺，「求賜教，怎樣小孩可以不要再被人問『你南韓人喔？』」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「取菜市場名字？雅婷或是家豪，一看就台灣人」、「朴昱寧或朴昱軒之類的？感覺台灣人很喜歡用『ㄩˋ』這個音」、「感覺避開南韓人愛用的字就好了？智、恩、妍、熙、秀、英、雅、媛之類的」、「朴沐萱，『如沐春風，彩舞萱堂』，我自己很喜歡這個女孩名」。

也有網友歪樓表示，「男生朴龍共、女生朴蓉鞏」、「朴鮭魚，很確定是台灣人，應該只有台灣流行過」、「朴小明、朴小美，你沒說要好聽，這應該辨識度挺高」、「朴悠瑪」、「朴通人」、「朴宮櫻」、「朴信男、朴信女，兩個願望一次解決了」、「朴渡」、「朴街，直接闡明人生，連出生後算命都省了」。

還有網友提到，「但我覺得小孩不會喜歡太台的欸，就是太菜市場的那種」、「自己喜歡就好了，我同學有姓金跟姓尹的，名字已經很中式了，還是一直被問是不是南韓人」、「我覺得小孩如果被問是不是南韓人的話，他們會很有成就感欸，如果剛好又長得符合大眾審美觀的話，應該會很有人緣」。

台灣人 南韓 菜市場名 Dcard

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