他花2450元叫外送沒收到客服卻狂回「罐頭訊息」 網搖頭：別用信用卡

自3年前疫情開始，外送平台逐漸興盛，現今已成為不少民眾日常生活不可或缺的幫手。不過近日有鄉民在PTT發文爆料，自己作為Uber Eats的忠實用戶，上週花了2450元訂餐最後沒收到餐點，聯繫客服卻只得到罐頭訊息回覆，也不能退款，令他相當心寒。

一名網友昨（11日）在PTT發文抱怨，自己成為Uber Eats的付費會員已經3年多了，每天至少叫一餐外送，每月在Uber的花費都破萬元，即使這些年來不時發生送餐時間延誤、送錯、缺漏等狀況，自己仍然不離不棄，直到近期一次糟糕的消費體驗，讓他徹底失望。

原PO表示，上週六有朋友要來家裡聚餐，他在Uber下了一筆2450元的訂單，好不容易盼到APP上顯示「訂單已送達」，實際看外送員拍的餐點放置地點照片卻不是家門口，他立刻透過APP撥了7電話想聯絡外送員，但對方都未接聽，把住家大樓上上下下都跑遍了也找不到餐點，無奈之下只好帶著朋友到餐廳用餐，心想回到家後再向Uber申請退款。

回到家後原PO向客服通報沒收到自己訂的餐點，接下來開始與客服對話，過程中，他不斷表示自己沒收到餐點，也把事發經過告訴客服，但卻一直得到類似的罐頭回覆「合作外送夥伴已依照您的外送指示將您的訂單放置於指定地點」，眼看客服不願處理，網友威脅要將事件放上PTT讓廣大鄉民評評理，對方仍然只給了制式回覆，甚至直接關閉對話。

他氣憤表示，外送平台抽成高達35％，自己幾乎每個月貢獻給平台超過3000元，平台把餐廳、外送員和消費者都剝削完了，如今出狀況了卻要無辜的消費者自行負責，他不禁感嘆「原來這就是被大平台欺負的感覺」，最終也憤而把這個手機裡最花錢的APP給刪除。

貼文一出引發討論，有人認為Uber Eats的處理方法不合理：「消基會試試，很有用的」、「如果你的陳述屬實就直接殺去基隆路的辦公室跟他們盧」、「美國、澳洲都秒退」、「有點扯，餐點到底在哪」、「把錢都拿去買廣告不賠客人」。

不過仍有不少網友認為原PO也有問題：「正常人都馬上反應，哪有等幾小時後才反映，超像要騙餐的」、「誰叫你是死忠的，不割你割誰」、「大筆金額建議現金交易或pin碼解鎖」、「片面說法很難判斷」。