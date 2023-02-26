台鐵頻傳落軌「為何不學捷運裝月台門？」 內行人曝2關鍵原因

台鐵頻頻傳出不明原因落軌意外，像是民眾不幸被剛好開過去的火車撞擊，導致當場輾壓死亡。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為何站數跟載客量比捷運、高鐵更多的台鐵，卻沒有普及設置月台門？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出兩大關鍵原因。

昨（25）日一名網友在PTT上以「為何捷運有月台門，但台鐵沒有？」為題發文，原PO透露妹妹日前在板橋火車站遇到落軌事故，雖然沒有目擊到事發畫面，但還是難免感到害怕。對此，原PO認為既然捷運可以設置月台門，也被證實能有效防止落軌事故發生，「那為何站數跟載客量比捷運、高鐵更多的台鐵，卻沒普及設置月台門？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你知道台鐵全台用，要花多少錢嗎？」、「台鐵先做月台遮陽避風亭比較實際」、「捷運一開始也沒閘門，運行N年後才建置的」、「就算是日本，也不是全部都有月台門」、「汐科站那種長度做完要花多少錢？」、「其實裝繩子這種就可以了」、「捷運那款很貴的，一個站要裝聽說就幾千萬了，加裝的只能找簡易型」。

有內行人點出兩大關鍵原因，分別是台鐵車種複雜，以及人工停車難免會有距離差距，「台鐵一堆車種，每個門的位置都不同」、「台鐵車種多，就連同樣的區間車，車門位置也不同」、「每一種車都不一樣怎麼做門？而且停不準」、「捷運有停車輔助可以停準，台鐵靠司機停」、「因為台鐵車種長度不同，加上台鐵是人工停車，有時候有差距，不像捷運是電動化」。