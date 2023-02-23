炎亞綸稱每天有蛋吃 他造句開酸：幼兒園有小孩哪有少子化？

受到氣溫和禽流感等因素影響，台灣近期面臨蛋價飆漲，甚至許多民眾連蛋都買不到。不過，藝人炎亞綸駁斥缺蛋情況，直言「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」對此，媒體人朱凱翔用照樣造句開酸，「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化」，甚至抨擊炎亞綸的發言水準近乎智障。

臉書粉專「雞律委員會」20日發文寫道，「有些人真的很北七，如果我去便利商店買巧克力麵包，結果貨架上沒有的話，我會再換一家，或是今天吃別的，不是拍照然後說，『全台灣都缺巧克力麵包！』」炎亞綸隨後在貼文下回應，「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊」、「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺，然後說全台灣都沒錢」，明顯地在反駁缺蛋狀況。

對此，朱凱翔22日在臉書粉專「不演了新聞台」發文開嗆，甚至還用炎亞綸的邏輯來照樣造句，「炎亞綸的發言水準近乎智障，依樣造句你就懂了：『我每天開燈都會亮，台灣哪有缺電』、『我每天都有水洗澡，台灣哪有缺水』、『我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化』」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「他這次言論真的欠考慮，他吃到的蛋應該沒有一顆是他自己買的」、「不需要對台灣藝人的邏輯有所期待，除了錢以外，真的沒啥值得羨慕的」、「有沒有缺蛋我不知道，我只知道我去我家附近7-11買茶葉蛋要做一休一，一天有蛋，隔天沒蛋」、「他地質系又不是雞蛋系，不要太不滿」；就連國民黨台北市議員鍾沛君也留言，「你不要對地質學家這麼嚴格好不好！」

也有網友力挺炎亞綸，「我今天也有蛋吃啊」、「我住在雞蛋的原產地，每天還是維持在有蛋吃的平淡又奢華的生活，對於缺蛋的大都市確實需要一些同理心和想像力」；PTT上也有網友提到，「確實每天都吃得到蛋啊…到底誰沒吃到？」、「自助餐也有蒸蛋，早餐店的蛋餅跟漢堡也有蛋」、「每天都吃得到蛋啊」、「我家附近的7-11，茶葉蛋一顆10塊還沒什麼人買」、「我也每天都吃到蛋」。

面對缺蛋議題，農委會主委陳吉仲21日透過臉書發文道歉，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，坦言從去（2022）年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣出現74個案例場所，撲殺高達103萬隻家禽。除此之外，為了不讓國內種雞場斷援，去年底已進口6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。