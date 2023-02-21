機場小黃司機等紅燈竟睡著！他嚇到火速下車 深夜拖行李走1.6公里

賺錢有數，性命要顧！一名深夜返抵國門的網友，坐上機場排班的計程車，沒想到遇上的卻是一位明顯疲勞駕駛的運匠大哥，不僅一路急剎，甚至還在等紅燈時直接睡著，嚇得他寧可半路下車，自己拖著行李走路回家。

這名網友在臉書社團「爆料公社」發文，分享這趟膽顫心驚的搭車過程。他表示一進到車裡就聞到濃厚的菸味，司機一路上不是重踩油門就是急剎，打了方向燈也不關，讓一直聽見「噠噠噠」聲音的他想睡都不敢睡。

更離譜的還在後頭，這位司機先生下高速公路後走平面道路等左轉燈時，竟然直接在駕駛座上睡著，發文者聽到打呼聲後拿起手機開始錄影，錄到第55秒被後車按了喇叭，他便趕緊叫醒司機。

「你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊！」發文者不想再賭命，於是立刻請司機靠邊下車，車資照付，但也馬上致電客服，說明他遇到的情形。由於離家只剩1.6公里，很難再叫車，因此他在大半夜拖著大包小包行李走路回家。

網友們看完後都不禁為發文者捏了把冷汗，「這什麼鬼故事」、「好誇張，危險駕駛」、「這也太恐怖了吧！罔顧人命啊」、「你沒睡他先睡了…好危險喔」、「累就停路邊或休息站休息，要不請假，這樣開到一半撞了算誰的」、「一定要投訴，不然還會有下個乘客遇到」。也有人認為他提早下車是正確的做法，「走1.6公里回家，總比七天後回家還好吧！」

另有知悉機場排班機制的網友透露，司機是每三年抽籤一次，因為規定要四年內的車才能跑，所以中籤者通常都會去買新車，也因此造成經濟壓力沉重，很多人跑完三年車子里程已累積到80萬公里左右，「平常要不疲勞駕駛，我想也難。」

▼計程車司機睡著影片：

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