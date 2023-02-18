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他秀「好市多新卡額度30萬」！身份曝光網驚：財力證明是這5字？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多聯名卡270萬名卡戶紛紛掀起換卡潮。報系資料照／記者林俊良攝影
好市多聯名卡270萬名卡戶紛紛掀起換卡潮。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多（Costco）先前配合的國泰世華銀好市多聯名卡即將到期，許多卡有轉往申辦富邦Costco卡，但卻有黑鑽卡的資深會員收到額度僅有5千，網直呼「傷害性不大，侮辱性極強！」，近日有一名會員拿到新卡，額度有30萬，笑說「還好沒被侮辱」，他身份曝光後網笑「難道財力證明是這5字？」。

一名會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張拿到富邦鈦商卡的照片，上面寫著正(附)卡信用總額度為30萬，他笑說「身為管理員，給的額度還好沒被侮辱」，實際上，這名網友的身份就是該社團的管理員。

圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》 網友的好市多新卡額度有30萬，讓不少人很羨慕。
圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》 網友的好市多新卡額度有30萬，讓不少人很羨慕。

網看到也笑說，「你財力證明是寫我是社團管理員嗎⋯」、「馬上核卡」，不過還是很多人認為該信用卡侮辱性極強「才五萬，其他張信用卡都沒這麼低⋯」、「沒有比較，沒有傷害（額度5000淚奔）」、「我還在等侮辱卡，沒收到才真的是一大侮辱」。

根據《壹蘋新聞網》報導，台北富邦銀行曾對此回應，表示為了加速客戶儘早取得Costco聯名卡，會針對在本行開立存款的客戶，在信用良好符合法規限制下，由系統依其於本行的存款餘額，快速核定額度後製卡寄發，後續將優先邀請補充收入證明，調整適切的額度。

好市多 信用卡

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