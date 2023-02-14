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好市多新聯名卡到手…資深會員一看「額度5千」快吐血 網笑：侮辱性極強

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好市多新聯名卡到手…資深會員一看「額度5千」快吐血 網笑：侮辱性極強

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多聯名卡270萬名卡戶紛紛掀起換卡潮。報系資料照／記者林俊良攝影
好市多聯名卡270萬名卡戶紛紛掀起換卡潮。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多Costco）先前配合的國泰世華銀好市多聯名卡即將到期，270萬名卡戶紛紛掀起換卡潮，轉往申辦富邦Costco卡，但近日有擁有黑鑽卡資格的資深會員抱怨，申辦富邦Costco卡竟只被核發5千元額度，讓許多人看了傻眼直呼「傷害性不大，侮辱性極強！」，但也有人直言「不可能！」懷疑根本是他自己向銀行要求的；對此，台北富邦銀行也做出解釋。

這名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，表示收到富邦Costco卡了，未料身為資深好市多會員的他竟只被核發「額度5千元」，讓他傻眼直呼「這是我使用20餘年、信用卡生涯中的最低額度」。

原PO也不禁狠酸「額度只有5千會有很多好處」，以後利用好市多網購就必需要精打細算、分月採買、降等回普通會員，「每次到店採買不帶現金就自動限購，以免失心瘋，可以達成每月刷爆的成就」。

一名好市多資深會員抱怨拿到新聯名卡，卻僅被核發5千元額度。圖／取自臉書
一名好市多資深會員抱怨拿到新聯名卡，卻僅被核發5千元額度。圖／取自臉書

許多同為申辦信用卡的會員們也替他打抱不平，也有人抱怨「富邦真的很扯⋯我額度只有2萬，我有提出調整額度，月入7萬還不能調整，我還附很多資產證明，完全不給（調高額度）」、「傷害不大，侮辱性極強」、「好市多隨便破萬元在買耶」、「光加油都不夠」。

但也有網友質疑「是不是你要求的！」、「故意調降的吧！持卡人自我控管」、「我30年前辦學生信用卡都有8千額度，這應該是你自己要求的吧，這麼愛演～」。這則貼文更釣出神人曬出同樣申請富邦Costco卡的核卡單，但與原PO不同的是他被核發整整超過100倍、50萬元額度。

另一位神人會員曬出他的新聯名卡核卡單，額度卻超過原PO整整100倍、50萬元。圖／取自臉書
另一位神人會員曬出他的新聯名卡核卡單，額度卻超過原PO整整100倍、50萬元。圖／取自臉書

根據《壹蘋新聞網》報導，台北富邦銀行對此回應，為了加速替客戶申辦Costco聯名卡，針對已向該行開立存款帳戶的客戶，會在信用狀況良好且符合法規限制的情況下，採取優先由系統依其於該行的存款餘額，先行快速核定簡易額度後製卡寄發；若未來補充收入證明後會再調整（額度）。

好市多 Costco 信用卡 聯名卡

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