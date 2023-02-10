赤腳走路太吵！管委會公告「請穿拖鞋」網看傻怒轟：用飄的？

住在隔音差的建築物中，噪音會是一大困擾，不過有網友貼出令人不解的管委會公告，只見管委會要求「因赤腳走路半夜很大聲，請穿拖鞋輕聲走」，讓網友無言表示「這什麼邏輯？還是要用飄的？」

一名網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張管委會的公告，主旨為「請共同維持社區安寧」，說明為「有住戶反應，因鄰居赤腳後跟走路很大聲，半夜會被驚醒，請穿拖鞋走路輕聲走。為維護社區安寧環境，提升社區生活品質，請共同維護社區安寧」。

發文網友無奈表示，「下次的公告：敬告因有住戶反映打呼聲驚擾鄰居，故請盡量不要呼吸以免影響其他住戶，謝謝」。

其他網友則留言「只好買雙木屐回來穿穿了」、「超好笑的，這是什麼邏輯」、「反應的人，是否考慮去住深山無人之處，基本上，鬼沒腳步聲」、「我的拖鞋就是木屐」、「花了幾千萬買來的不方便」、「我鄰居還會自己幻想情境說聽到你們拉椅子的聲音」。

不過也有網友力挺留言「大家都接受的話，就是少數服從多數，住大樓不就是這樣？」、「有些人真的走路很大聲」、「打赤腳真的很大聲」、「覺得這很合理也願意配合」、「用滑的滑過嗎」、「不過赤腳走路，樓地板比較薄的大樓，樓下聽到的腳步聲真的很明顯」。