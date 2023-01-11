市場菜籃族驚見「假鈔出沒」 專業網友曝妙招分辨真偽

春節將近，許多人會去銀行換新鈔，為了準備迎接新的一年，不過日前有網友發現「上班收到假鈔」，並詳細點出「真鈔與假鈔」的差異，提醒大家在買菜、購物時，要小心確認手上的鈔票真偽。

一名網友在Dcard表示，他們家是做批發市場的生意，聽說有客人都拿千元假鈔去買菜，而且會挑「攤商最忙的時候」，一次只買100元的菜，每次都可以跟攤販找回900元，靠著這樣的方式來回得手將近7000元左右。

接著她指出，前幾天上班也收到500元假鈔，照理來說是收銀人員要負責，但體諒對方一天工作才賺1000多元，於是她決定跟另一名資深大姐共同平分損失，降低收銀人員的損失。

原PO貼出「真假鈔」的差異，指出「假鈔500元的外框像拓印上去的，有一層螢光粉把『500字體』像用立可帶一樣塗過去。再來真正的500元正上方的區塊，真鈔是要透過反光才會看到類似竹印，假鈔是直接浮在上面。接著是看右側下方，真鈔『伍佰圓』國字也有透過反光才能看到的500，假鈔直接給我用螢光筆寫500」。

對此，網友驚訝表示「完蛋，我根本分不出來」、「怕爆，100元、500元、1000元都傳出假鈔，規模還不小，看來政府有的忙了」、「我爸之前也收過假鈔，因為那時候要匯錢，結果被ATM吐出來三次才發現異狀」，還有專業網友呼籲「大家拿到鈔票時，翻到正面用手指輕輕把右下往內摺，右下那條深色粗線會浮現出面額的數字100元、200元、500元、1000元都可以這樣辨別，簡單又快速」。