高三師自訂「豪華謝師宴」 每人1200家長震驚：一定要辦高級餐廳？

不少學生會選在畢業前夕，舉辦謝師宴來感謝老師們的照顧與教導。然而，一名母親卻抱怨，自己即將高三畢業的女兒，近日收到同學通知，說老師已經訂好謝師宴餐廳，一人收費1200元，讓她好震驚「謝師宴怎會由老師處理」，且也質疑「一定要辦在高級餐廳？」。

該名母親在臉書社團「爆料公社」表示，她讀高三的女兒即將畢業，近日收到同學通知，說老師已經訂好謝師宴的餐廳，經班長統計一人收費1200元，她聽完當場傻眼，原po認為辦謝師宴的目的是為了感謝老師的照顧，所以才會辦宴請老師，「但現在怎麼會變成老師自己訂餐廳、決定菜色？」。

不過，老師也解釋，由於考量全班同學都會吃，因此餐廳不要訂太差，且飲料部分由她請客，至於為何由她來訂餐廳，原因是同學們正在準備學測，為減輕大家的麻煩，所以由她來訂餐廳。

原po聽完老師解釋，仍無法理解。「我怎麼想都不對，若不計較金額，餐廳位置也離學校一大段距離，對沒交通工具的學生，不是會很困擾嗎？」，且價格方面讓她質疑「請問謝師宴一定要辦在高級餐廳嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「反正要畢業了，以後也犯不著見面，就不必付費參加」、「好離譜！要辦也該過年後讓學生自己辦」、「在學校操場辦流水席」、「你們老師該不會剛好也叫做Kelly吧，太巧了a」、「向來都是學生選擇好去請老師，沒聽過老師選的」。

不過也有網友認為，「1200大部分是自己吃的啊～老師的部分是大家均分，算下來應該還好啊？」、「老師真的是個吃力不討好的工作」、「1200還好吧，除非真的生活比較困難可以說」、「可以接受欸，現在好一點的自助餐廳人頭費也破千」。

還有網友分享過去學生時期的謝師宴，「我之前念書時，是學生決定地點，在寫卡片邀請老師」、「我們國中老師是素食者，所以謝師宴選擇素食buffet吃到飽」、「我高中畢業後的謝師宴，班導把老婆、小孩全家都帶來給我們請」。