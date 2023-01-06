糗了！奧客把顧客誤當員工開罵 氣到客訴喊：叫你們主管出來

餐飲業最怕遇到奧客，然而店員往往會首當其衝被顧客飆罵，不過日前發生一件烏龍事件，一名顧客問「請問你們飲水機的水桶，怎麼會有東西在飄？」當原PO一一回應後，對方氣炸喊「叫你們主管出來，我要客訴」，等到事後才得知「原PO只是顧客」，讓場面超尷尬。

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己在某間店內，突然被客人問「請問一下！你們飲水機的水桶，怎麼有東西在飄？」原PO回應「那是塞子」，對方又問「那這樣會影響到水質嗎？」他則回答「就算不在裡面漂浮，塞子也會接觸到水啊」，這時客人又問「為什麼？不能拿出來嗎？」原PO再次回答「不能，因為這是水瓶的塞子」。

這時客人爆氣怒罵「這樣我不敢喝你們店裡的水耶！」沒想到原PO又回「沒關係，隔壁有超商，你可以去買礦泉水」，客人怒氣更高，飆罵「你們怎麼這樣跟客人講話啊？」不過原PO吐嘈「飲水機是免費使用的東西，你進來甚至還沒付錢買東西，不能算是客人吧？你腦袋還好嗎？」客人氣炸回應「不管，感覺你把人當笨蛋，叫你們主管出來，我要客訴」。

當店員走過來，詢問事件的經過時，客人怒稱「你們員工服務態度很差，麻煩叫你們主管出來一下」，店員才回應「但是這位（原PO）不是我們的員工耶」，此話一出，讓客人傻眼至極。

貼文曝光後，網友笑稱「他竟然有意識到自己被當笨蛋」、「哈哈哈！我欣賞你」、「真的蠻傻眼的，這種桶裝水本來就是裝上去塞子會在裡面啊，沒塞子水根本裝不上去都漏光了」、「太好笑了吧，有潔癖的人就不要喝桶裝水」。