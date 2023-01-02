綁肉羹麵的紅繩賣300元！網傻眼已售出沒掛零 內行人曝真相

隨著科技日益進步，購物的方式也更加多元，除了可以到實體店面挑選，也可以直接在網路上下單。日前一名網友在臉書上發文，發現有人在蝦皮購物販售「剛吃肉羹麵綁在上面的束口繩」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，蝦皮購物出現商品名為「剛吃肉羹麵綁在上面的束口繩」，一條要價300元，而且已售出的數量還有4。對此，原PO佩服直呼「蠻厲害的，還可以賣掉4個」。事實上，該物的正確名稱為「邦提圈」，在市面上的價格非常便宜，通常一大包只需要幾十元。

「剛吃肉羹麵綁在上面的束口繩」要價300元。圖擷自爆料公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「其實老闆自己買4個，回收後繼續出貨刷售出量」、「麥當勞的番茄醬都有人賣了」、「原來我牆角那堆很值錢啊」、「吃完麵都會留起來啊！我有很多，那我也可以賣嗎？」、「暈倒，我今天才丟掉好幾個」、「我還看過衛生紙的晴天娃娃、橡皮筋寫啥開運手環，賣出上千上百，我也覺得扯爆了」、「請問是肉羹的嗎？如果是土魠魚羹就不用了」。

也有內行人揭開真相，「這個是利用蝦皮洗金流，實際上是出其他的『貨品』」、「通常是掛羊頭賣狗肉的買賣方式，都會私下處理，這種都是逃避法規賣東西用的」、「這應該是交易一些不好明說的商品，故意放一個來混淆視聽，怕被下架另外開的賣場」、「應該是PO（A）賣（B），規避一些問題的方法」、「這是專屬賣場啦！隨便掛圖片上去賣，實際出貨內容物不是這個」。