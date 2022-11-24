「沒有話講」、「一定大拇指」原住民貼紅榜超直接 網笑翻

說起原住民，很多人的刻板印象就是唱歌好聽、幽默風趣，很會開玩笑。有網友在路上觀察學院分享照片，有位原住民女孩錄取公職，親友貼紅榜祝賀，內容竟然是「沒有話講」、「一定大拇指」，笑翻眾人。

原po笑，「我喜歡原住民的直接有力」。原住民親友果然幽默又直接，只見他分享的照片裡貼滿紅榜，除了常見的「金榜題名」、「家族之光」外，有一幅署名姊姊、姊夫賀詞是「一定大拇指」、另一幅署名姊姊、姊夫賀詞是「沒有話講」，一幅表舅、表舅媽賀詞則是「好棒棒」。

還有人支援其他人考上博士、碩士時親友張貼的紅榜，「拿麼厲害」，「嚴重優秀」、「最強了妳」、「真的很會」、「很優秀餒」，每一幅都超級可愛又吸睛。

網友看完大讚幽默，「為什麼文字檔會有聲音」、「家人很有愛」、「真的沒有話講，一定大姆指的啦」、「太可愛了！之前有看過『真的很會』跟『愛你並沒有錯』」、「全村的希望」、「 喜歡這種簡單有力的榮譽榜」、「有話直說，真的太讚了」。當事人表哥也跳出來相認，「這我家餒，表妹考取三等特考，家族之光！」