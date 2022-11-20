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他問「為何大家不關心金馬獎？」 網友歪樓回1關鍵：撞期了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇詢問「為何大家都不關心金馬獎了？」 示意圖／ingimage
原PO好奇詢問「為何大家都不關心金馬獎了？」 示意圖／ingimage

第59屆金馬獎頒獎典禮，於昨（19）日晚間在國父紀念館舉行。不過，一名網友在網路上好奇詢問，「為何大家都不關心金馬獎了？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「今天金馬獎怎麼都沒人關心呢？」為題發文，原PO懷疑是不是大家都不知道昨日是金馬獎的頒獎典禮，而且這次也有不少優秀的作品，但感覺關心金馬獎的人卻很少。對此，原PO好奇詢問「金馬獎為何大家不關心呢？鄉民們是不是很多都認為金馬獎已經過氣了？金馬獎算是過氣的典禮嗎？有沒有八卦呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒看過的電影沒感覺」、「走鐘獎人氣好像還比金馬高，而且剛好在選舉前一週」、「長大了反而對金馬獎沒興趣」、「格局越來越小，當然沒人關注」、「三不五時就一堆金啥的獎」、「因為大部分的片都沒看過」、「上次看國片不知道幾年前」。

其中，最多網友提到「金馬獎和魔獸在台首戰撞期」，「我還真的不知道有金馬獎，只知道魔獸首戰」、「台灣還沒拍出比今天T1還好看的電影」、「魔獸的劇本更厲害」、「魔獸表演什麼？」、「最佳男主角：魔獸」、「魔獸好看幾百倍」、「金馬怎麼敢強碰魔獸」、「魔獸就影帝，誰管金馬」。

PTT 電影 金馬獎 魔獸 霍華德

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