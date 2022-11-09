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薯條要趁熱才好吃！麥當勞女服務員被客訴躲起來哭 同事反笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞女服務員被「奧客」客訴心裡難過，哭著跟同事訴苦。 圖擷自Tik Tok
麥當勞女服務員被「奧客」客訴心裡難過，哭著跟同事訴苦。 圖擷自Tik Tok

日前有一名麥當勞女服務員被「奧客客訴心裡難過，哭著跟同事訴苦，結果同事看到她「再怎麼難過，還是要吃地瓜薯條」的可愛模樣一直笑不停，網友不捨站出來替她抱屈及安慰「難過不忘記吃地瓜薯條」，同時指責同事很壞「怎麼可以笑得那麼開心」。

有一名網友在臉書社團貼出「Tik Tok」貼出一則短影音，影片中一位麥當勞女服務員正在跟同事訴苦，表示不懂為什麼自己有被客訴的命運，說今天被打0800(客訴電話)了，因為「奧客」指責她關收銀機的聲音太大聲，她跟同事解釋說「就因收銀機的機器太難關了啊，不懂為什麼連這個也要客訴我」，抱怨質疑「客人是不是有疑心病，是不是有被害妄想症」，影片中見她一邊哭得梨花帶淚，一邊還不停地吃著地瓜薯條，讓同事忍不住邊聽邊笑，她就氣說「沒禮貌」。

影片曝光後，立即引發熱議，不少人為這位服務員抱屈「唉唷！妹妹可憐噢！惜惜」、「好可憐哦，沒事，做久了就無感了」、「奧客之所以叫奧客，就是不覺得自己有問題」、「笑死，奇耙客人超多啊，一大堆客人敏感的要死」、「不知道客訴的人看到這影片，有何感想？」

有同樣經驗的網友看了深表同感，「有同感，收銀機真的很難關」、「說真的有些客人真的很奧客，賺你幾毛錢就像大爺似」、「我在賣場工作，有同事遇過客人去其他門市消費受氣，問我們有沒有客訴電話，同事提供後，客人除了客訴那間門市，還順便客訴我同事，因為他沒有在我們這裡消費，所以他客訴的理由是態度不好」、「有些人就是專找門市麻煩，真的吃飽太閒沒事做」、「台灣的服務業早晚會被這些奧客弄垮」、「要有同理心，別以為有錢就是大爺」。

也有網友開玩笑地安慰她「別哭！地瓜要趁熱吃才好吃」、「怎麼可以連哭都這麼可愛丫」、「難過不要忘記吃地瓜薯條」、「下次會不會看到妳掛電話太大聲，被客訴，然後妳哭著吃蝦」，還有「同事很壞，一直笑」真的很沒禮貌。

奧客 麥當勞 薯條 客訴

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