女子用洗衣機洗這東西竟爆炸 怒告上消基會：說明書沒寫會炸開！

【洗衣機／使用方法／使用說明】使用各種電器時有不同禁忌是常識吧？台灣有媽媽於網上發文控訴用洗衣機洗床單、保潔墊期間，上蓋突然「炸飛」，女兒更被擊中。台媽聯繫洗衣機公司客服卻沒有得到滿意回應，於是向消基會（消費者文教基金會）投訴，怒批「說明書沒寫會炸開」。帖文引來熱議，大部份網民都認為台媽要負最大責任，「保潔墊不能用洗衣機洗，這是基本常識」、「明明自己有問題怪廠商」、「洗洗腦先吧」。

該台灣媽媽於Facebook群組【爆料公社二社】發文表示，家中的無孔槽洗衣機已使用了1年半，惟今年2月洗床單及保潔墊時，洗衣機突然「整個上蓋炸飛」，女兒慘遭擊中，幸好沒大礙，「我國三女兒聽到洗衣機沒聲音後，想說是不是洗好了就走去洗衣機那，結果就看到洗衣機突然發出咚咚咚巨響，不到3秒就炸開」。

從樓主上載的圖片見到，洗衣機損毀嚴重，上蓋已經甩脫，機身凹陷，電線外露，四周也十分凌亂。

樓主於是與洗衣機公司的客服聯絡，惟對方說「說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃」，認為事件屬於「人為疏失」，不會賠償。客服回應令樓主「氣炸」，反駁「說明書只寫有可能會搖晃，沒寫會炸開」，惟客服堅持不賠償，於是她找上消基會希望討回公道，「消基會說（洗衣機）說明書並沒有寫會炸開，現在機體炸開是很危險的事，目前消基會正在幫我們跟（洗衣機公司協商）」。

帖文引來網民熱議，大部份都認為樓主要負最大責任，「保潔墊是防水材質，本就不適合用洗衣機洗，這是基本常識」、「防水保潔墊是不可以機洗沒錯，妳還活着要感恩」、「確定沒有不當使用造成的？」、「明明自己有問題怪廠商」、「洗洗腦先吧」、「看來真的妳真的不能用洗衣機，只能用洗衣板洗衣服」、「公審失敗」、「人為因素，你怎麼不洗磚塊呢？」。也有人建議樓主保潔墊要「手洗」，「保潔墊手洗吧……防水材質只會降低洗衣機壽命」。

不過，樓主其後反駁網民留言，指「不知道雙人床單的保潔墊本來就是用洗衣機洗的嗎？」，又稱其洗衣機是13公斤的最大容量，反問：「我只洗一個保潔墊跟被套，哪裡裝不下？」樓主更稱洗衣機公司亦承認過往曾發生同類炸開事件，她質疑為何數年來都沒處理這類事，說明書也沒提到會炸開，明顯是想將錯就錯混過去。

8大用洗衣機常見錯誤

使用洗衣機除了要注意安全，如果不當使用，隨時令洗衣機大大「折壽」，以下盤點8個常見洗衣機錯誤用法，使用時可盡量避免。

1.用過量的洗衣粉或洗衣液可能會堵塞「皂粉喉」，令水倒灌至洗衣粉格湧出來。而多餘的洗衣液亦會殘留在洗衣機轉筒和軸心內，長久下來會侵蝕洗衣機的內部零件，故平日使用時應按生產商指定用量。（溫嘉敏攝／HK01製圖）

2.有的人每次洗衣都習慣把洗衣機堆滿，但劉敬康指長期洗衣過重，會對洗衣機的避震器造成損壞，令洗衣機震動異常強烈，專家建議放至七成滿最為理想。（微博圖片／HK01製圖）

3.洗衣機長期關門，半年左右已有大陣「噏味」，故平日可多開洗衣機門疏氣。（微博圖片／HK01製圖）

4.有時用家未把衣服完全放入洗衣機的轉筒內就關門，令衣襪攝在洗衣機門和防水圈內，如照常開機洗衣服，就可能磨爛衣服，或令防水圈破損，故專家建議用家應確保衣襪完全放入洗衣機的轉筒才開機。（溫嘉敏攝／HK01製圖）

5.有人會把手袋、鞋、皮帶照放入洗衣機洗，惟這些東西可能在洗衣過程破壞洗衣機，例如鞋的鞋帶會「攝」入滾筒內，就要整部機拆散才能把鞋帶拿出。（溫嘉敏攝／HK01製圖）

7.有些用家未必會整理好衣物才放入洗衣機，令褲子的口袋內仍有銀仔等小物件，或者襪子、衣服捲成一團就直接放入洗衣機。專家指除要清袋外，若想洗得乾淨，用家應先攤開衣物再放入洗衣機，牛仔褲可以內外反轉，避免掉色，零散衣物則可用洗衣袋袋好。

8.洗衣球應放入轉筒內，因洗衣粉格不夠大放置。（資料圖片：Getty Images／HK01製圖）

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文章授權轉載自《香港01》