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捷運人擠人！乘客狂吹小電扇 她頭髮被捲入只能當場剪髮氣炸

香港01／ 撰文：李納德
女子搭捷運時頭髮被捲入乘客手持的小電扇內，最後要剪掉一部份。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）
女子搭捷運時頭髮被捲入乘客手持的小電扇內，最後要剪掉一部份。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

在人多擠迫車箱內用小電扇原來有危險？台灣有女生最近發文，指早上坐捷運上班時，有乘客覺得熱狂吹小風扇，其頭髮被直接捲入風扇內，又一直關不到不停轉，最後要借剪刀剪掉部份捲作一團的頭髮。雖然對方一直道歉，但她真的無法說出「無關係」。許多網民認為事件離譜，「至少應該求償」。

樓主在fb群組「爆廢公社公開版」發文，呼籲上班時會在捷運用小電扇的民眾，明白他們覺得熱，但「請注意保持好安全距離好嗎？」。台女早前上班坐捷運，人多擠迫之時有乘客在吹小電扇，她的頭髮被直接捲入對方小電扇裡面，而且無法關上一直在轉，頭髮愈捲愈入下，她只好借來剪刀將頭髮剪掉。

照片所見，台女掌上有被捲作一團的「髮球」，當時相當無語，「雖然對方一直跟我道歉，但我真的說不出來『沒有關係』」。該乘客表示以後都不敢在捷運上用小電扇，她發文也不是要公審，只是想提醒大家在公共交通工具用小風扇也應注意別人安全，又透露她這麼生氣，是近期面對圓禿問題困擾，掉髮問題嚴重，「再來那麼一單橫禍，真的是雪上加霜」，但也重申只是覺得不應在人潮擁擠時使用，避免會傷害他人，「雖然說很熱，但那麼多人就先忍一下吧」。

網民批評事件離譜，「這還滿值得公審啊，如果捲到我頭髮，我會爆怒，最近髮量也是愈來愈少了」、「頭髮是女人第二生命，這真的會氣」、「這種事不可能說沒關係，一定爆氣」。坐公共交通工具人多時，「有時候擠到對方的汗都流在你身上了」，不應該使用小電扇，、「小電扇會捲進頭髮的，我捲過好幾次」、「這種事不可能說沒關係，一定爆氣」。

延伸閱讀：

讓座爭議！男童地鐵坐女乘客大腿再摸胸搶位　家長1句令網民火滾

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文章授權轉載自《香港01》

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