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買不起房還要被笑！女分享租屋「5大心酸」 過人來哭喊：全中

聯合新聞網／ 綜合報導
10年租屋經驗的女網友分享5大心酸，引起許多人共鳴。示意圖非當事人／聯合報系資料照
10年租屋經驗的女網友分享5大心酸，引起許多人共鳴。示意圖非當事人／聯合報系資料照

房價居高不下，物價又一直漲，有許多人乾脆放棄買房夢想，先租屋維生。有女網友分享自己租屋10年的5大心酸，像是存不到錢，又要一直搬家等等，引起不少租屋族共鳴。

一名女網友在Dcard以「房客租屋心酸談」發文，她表示自己從19歲就在外面租屋，已經快10年了，每次和已經買房的朋友或是親戚聊天，都會不知覺的感到心酸，第一點，家中都有那種愛酸人的親戚總是會嘲笑，在外面租屋豈不是在幫人繳房貸，「但要靠自己微薄薪水買房真的很困難」。

第2點，常常要搬家很麻煩，初期還會請朋友開車幫忙搬，從四樓搬下再從一樓搬上去，常常都搬到快要哭出來，隔一個禮拜肌肉連續痠痛四天，但有時候租約就是簽兩年，或是偶爾房東不想再繼續租給別人了，真的覺得很困擾。

第3點，租屋被限制學生或是性別，原po表示這是男友的經驗，每次他在滑臉書資訊，看到的房間都不是限學生，就是限女生，真的會感到很嘔；第4點，在台北租房存不到錢，原po都是住中永和，但比較好或是對外窗的房子，月租幾乎都一萬以上，所以一直存不到錢，回家還會被家人問為什麼存不到錢。

最後第5點，不能按照自己喜歡的樣子裝潢，原po表示第一次到外面住宿是學生宿舍，那時候覺得房間格局不喜歡，牆角還有蜘蛛網，所以想好好打掃，結果室友想說「我們只要住一年耶」，不懂為何要這麼麻煩，她後來也覺得，的確怎麼打掃都還是別人的家，有點不划算。

此文曝光後也引起許多租屋族共鳴，「心酸6，不給申請租屋補貼」、「新增一點，收包裹麻煩，尤其是不能寄超商的包裹更麻煩」、「我租屋邁向第15年，買不起房」、「哭，都中，而且租屋這麼久，發現房東永遠都一個樣」、「每次找房搬家都真的很想哭，尤其下班後搬家累到爆」。

不過也有人指出租屋的好處，「能力好的時候可以租比較好的房子，有不同風格；可以不用等倒垃圾車，房東會到；遇到的房東人都很好，房租遲交也沒關係；戶籍資料能寄戶口在租房處；能申請租金補貼；有電梯和機車位；水費一年多沒繳過，電費才繳一次；在市區，離哪裡都近都方便」。

房租 租屋

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