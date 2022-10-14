離婚人妻醉到不醒人事 早上發現朋友哥哥「裸體躺在旁」超後悔

飲酒過量不只會危害身體，還更容易做出不理智的行為，日前就有一名女網友回憶，她過去憑藉酒量很好，總是找朋友喝酒，結果有天喝到不醒人事，發現自己全裸躺在朋友哥哥身邊，過了兩個月竟然懷孕了，讓她後悔表示「我再也不碰酒」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她以前很愛喝酒，不論是純酒或混酒都很熱愛，而且曾一個人跟一整桌7人拼酒，把對方灌醉到投降，因此她認為自己酒量算不錯。

但有天原PO心情很差，於是找了3名女性友人喝酒，當時她把自己灌到不醒人事，等到醒來後才發現「自己全裸跟另一個男人躺在床上」，得知對方是女性朋友的哥哥，她趕緊去洗澡並換了電話號碼，且不跟那位女性友人聯絡。

過了兩個月後，原PO發現自己「慘了」，不容易受孕體質的她，竟然懷上了陌生男性的孩子，讓她直呼「我從離婚後，再也沒有交男朋友，也沒有性行為，居然只是意外就懷孕了」。

後來她決定將孩子拿掉，認為自己沒能力當單親媽媽，也不敢面對將來孩子長大後，好奇「自己爸爸是誰」的問題，更不想讓孩子在不健全的家庭長大，原PO回顧「從那天之後，我滴酒不沾，想到無緣的孩子，內心總是隱隱作痛」。

對此，許多人安慰她「將孩子拿掉是正確選擇」、「這是一個負責的做法」、「孩子其實也幫助了妳」、「也許小朋友的下個家庭可以更幸福，別想太多」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康