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航運不穩暫時他國供貨 麥當勞番茄醬、糖醋醬遭批超難吃

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞因航運不穩，所以暫時由其他國家供應番茄醬與糖醋醬。記者曾原信／攝影
麥當勞因航運不穩，所以暫時由其他國家供應番茄醬與糖醋醬。記者曾原信／攝影

麥當勞近期因航運不穩所以暫時由其它不同國家來供應醬料等食材，不過網友們都一致表示，番茄醬跟糖醋醬味道都變得非常奇怪。

原PO在Dcard發文抱怨，麥當勞的番茄醬跟糖醋醬變難吃，尤其番茄醬的外包裝變得很明顯，味道也變得很像番茄「汁」，如同飲料的味道並非「醬汁味」，口味上很酸，更形容若用來炒番茄炒蛋應該要加很多糖，糖醋醬則變得「很醋很酸」，更直呼「還是喜歡酸甜平衡的那種味道啊」。

原PO表示麥當勞德番茄醬跟糖醋醬變難吃。圖擷自Dcard
原PO表示麥當勞德番茄醬跟糖醋醬變難吃。圖擷自Dcard

不過有在麥當勞上班的網友表示不用擔心，主要是因為航運不穩，所以由不同國家的番茄醬、糖醋醬供應，因此是暫時性的，之後會恢復。

許多網友紛紛表示難吃，「糖醋醬現在這味道真的不對味」、「變得超難吃」、「真的變很噁心」、「糖醋醬真的變很怪」、「真的變超酸的」。其他網友則認為，「覺得美國的最好吃」、「所以我都不要醬，醬容易雷」、「我現在都換成蜂蜜芥末醬了」、「我都改吃泰式的醬」、「肯瓊醬應該崛起了吧」。

麥當勞 美國

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