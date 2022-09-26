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驚見「投胎專車」編號諧音一起死 網嚇壞：直達18層地獄嗎？
大台北交通網絡發達，只要看清楚公車上頭的LED跑馬燈標示就可以順利抵達目的地。近日，一名網友曝光代碼174的恐怖「投胎專車」，讓網友看了直呼「毛毛的」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，一台公車的LED跑馬燈寫著「歡迎搭乘投胎專車」，沿途行經「奈何橋」，這班車的代碼174的諧音更是不吉利的「一起死」，令人看了毛骨悚然，原PO也被嚇了一跳，直呼「好加在今年農曆七月已經過去了」。
網友一看也直呼「終點是直達18層地獄嗎？」、「好想幫一些同事訂票喔」、「先不要⋯⋯」、「字還歪歪的，好好笑」、「一生只能坐一次」、「少說一句⋯免費提供孟婆湯」。
其中，有網友就透露「這是運將上路前測試一下跑馬燈而已啊！」、「發文的原PO看起來就是司機本人」，似乎是客運司機在上路前突發奇想的一次跑馬燈測試。
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