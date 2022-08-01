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他喝飲料消暑見「1行字」反冒火 網笑翻：嘲諷值滿點

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾買飲品消暑，打開密封口見「1行字」瞬間冒火。 圖擷自Facebook
一位民眾買飲品消暑，打開密封口見「1行字」瞬間冒火。 圖擷自Facebook

一位民眾想喝飲料消暑，不料卻在包裝上驚見一行字，讓他有種被挑釁的感覺，貼文一出令許多網友直呼，此種激起消費者勝負欲的手法絕對是「正確行銷」。

「在熱熱的天，喝瓶飲料是件令人非常開心的事，直到我看到了這串字⋯」一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，有飲料品牌推出抽獎活動，他一撕開密封口卻發現上頭寫著「中獎秘訣再買一瓶」，讓他有種被嗆的感覺，反而「看了更火」。

該飲品的密封口寫著「中獎秘訣再買一瓶」。圖擷自Facebook
該飲品的密封口寫著「中獎秘訣再買一瓶」。圖擷自Facebook

網友們一看紛紛笑說，「果然很靠北」、「再買一瓶沒中的話可以告它詐欺了」、「買兩瓶跟它拚了」、「是很靠北～但是很實在」、「誓死不被嗆，再去買一瓶，買到中為止」、「傷害性不大～挑釁意味十足～」、「超嘲諷的啦！」、「正確行銷」。

根據該飲料的臉書粉專顯示，密封口上除了「中獎秘訣再買一瓶」外，還可能直接開出66,666、6,666元獎金及500、100元禮券，或是出現「天」、「呀」、「中」、「頭」、「獎」、「了」6個字，集滿即可兌換66,666元獎金，集齊「天」、「呀」、「中」、「獎」、「了」5個字可兌換500元禮券，僅有「中」、「獎」、「了」3個字則可兌換100元禮券。

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