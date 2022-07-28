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吹風機突噴火 她嚇壞扔地「手燒焦」：差點毀容

聯合新聞網／ 綜合報導
網友使用吹風機時突冒火花，她嚇得將吹風機丟到地上。示意圖/Ingimage
網友使用吹風機時突冒火花，她嚇得將吹風機丟到地上。示意圖/Ingimage

使用電器時，要格外注意安全。日前一名女網友吹完頭髮後，如往常關閉吹風機，卻突然「噴火」，她趕緊把吹風機往地上丟，雖手被燻黑，不過還好人沒事。

網友在「Dcard發文提到，近日在吹頭髮時，她邊閉眼邊將吹風機關閉。不料，吹風機卻越轉越快，三秒後「吹風機直接在我手上爆炸，類似噴火的概念」，原PO趕緊將吹風機扔到地上，還繼續冒煙，整間房子都是「燒塑膠」的味道，她的手也被燻黑，「要不是我發現怪怪的拿比較遠操作，我的下場不是頭髮當場成了火球就是毀容，不會只有手燻黑那麼簡單了」。

許多網友留言表示，「其實蠻容易發生的耶，如果吹風機放置位置不當，灰塵頭髮之類掉進吹風機，或是吹風機的電線捲起來，這些都會導致吹風機壞掉，嚴重就電線走火馬達走火之類」、「天啊~人沒事就好，肯定嚇死了」。

部分網友分享相關經驗，「我曾經吹風機插頭一插下去，插座爆炸，我的手直接黑掉又很燙，我衝去洗手台拚命沖水然後痛到哭」、「我也有過！一開始先有怪聲，後來也是冒黑煙跟有塑膠味超臭」、「我也有一次是吹風機爆炸，但是是炸線那裡，就很剛好炸到我的手，然後烤焦了，痛死我了」、「上禮拜我們家那台超貴吹風機（好像一萬初），吹到一半直接爆炸還有燒焦味，然後全家跳電」。

網友的手被吹風機燻黑。圖擷自Dcard
網友的手被吹風機燻黑。圖擷自Dcard

吹風機 爆炸 Dcard

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