快訊

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

人妻擅自拿「哥吉拉公仔」送親戚 尪暴氣被罵幼稚網友力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車冒出數十顆「黃金蛋」！網急發文求助 內行人曝真相嚇呆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的機車上黏著金黃色的蛋。 圖擷自爆廢公社
原PO的機車上黏著金黃色的蛋。 圖擷自爆廢公社

炎炎夏日來臨，蚊蟲難免也變多，日前一名網友在網路上發文，表示發現數十顆「金黃色蛋蛋」黏在機車上。對此，原PO拍照後詢問大家，「有人知道這是啥玩意嗎？」而貼文底下也掀起討論，甚至有內行網友幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，白色機車殼上黏著數十顆金黃色蛋，而且排列相當緊密整齊，令原PO困惑寫道，「有人知道這是啥玩意嗎？長在我機車車殼上，感覺像啥蟲蛋，軟的，還亮晶晶的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「密集恐懼」、「發了」、「滑過沒仔細看還以為是子彈」、「隔壁做指甲的，忽然有靈感想貼鑽」、「第一眼以為是魚油」、「魚肝油」、「香香豆」、「雞皮疙瘩都起來了」。

另外，也有內行網友出面解惑，「瘤緣椿象」、「椿象的蛋，而且大部份蛋都是17顆」、「看起來像是瘤緣椿象卵」、「瘤緣椿象，體長11到13mm，體色黑褐色，體背佈滿瘤狀突起，頭部至胸背板中央有一條不明顯的黃褐色縱線，前胸背板後緣隆起，側角尖突，小盾板端部尖狹黑色，後腳腿節特別粗大，本種普遍分布於平地至低、中海拔山區」。

爆廢公社

延伸閱讀

結帳見店員將商品在桌上摩擦太奇怪 原因曝光「不然會逼逼叫」

排隊等吃拉麵因1動作幸運「脫單」 眾人羨慕：我怎沒遇過？

工地廁所超克難 一張辛酸照片讓眾人驚：踩破會摔死

提前1小時停車…下班一看機車竟被塞進縫！他哭：我做錯什麼？

相關新聞

秒殺「紅土蛋黃酥」轉賣一顆喊到300！ 陳耀訓出面道歉：生產真的跟不上

網路知名甜點陳耀訓麵包埠「紅土蛋黃酥」因搶購過於熱烈，導致搶購時須用上演唱會等級「售票系統」。今年7/12第二度釋出仍迅速秒殺。許多搶不到的網友上網抱怨高價轉賣黃牛眾多，認為店家刻意飢餓行銷「很失望」，甚至在Google評論上留下一星評論，也逼得陳耀訓出面道歉，解釋實在有不得已的苦衷。

「任兩件」打折要同商品？ 消費者怨：玩文字遊戲

顧客在買東西時，往往會多比價，看哪樣商品最划算。日前有位民眾抱怨，她在賣場看到「單件特價159，任兩件199」的標示後，買了兩件不同口味的商品，卻被以原價計算，令她抱怨「原來我中文這麼差」。

機車冒出數十顆「黃金蛋」！網急發文求助 內行人曝真相嚇呆

炎炎夏日來臨，蚊蟲難免也變多，日前一名網友在網路上發文，表示發現數十顆「金黃色蛋蛋」黏在機車上。對此，原PO拍照後詢問大家，「有人知道這是啥玩意嗎？」而貼文底下也掀起討論，甚至有內行網友幫忙解惑。

破案表揚大合照中和警「偷比中指」被記申誡 網突破盲點

新北市中和派出所日前偵破槍砲案，警界高層特別前往表揚頒發破案咖啡，還與基層警員、分局長大合照，慰勞他們破案辛勞。歡樂的慶功照，被po上《中和警好讚》臉書專業，卻有眼尖網友意外發現，照片最右側的警員疑似「偷比中指」，而被記了申誡，引發網友討論。

工地廁所超克難 一張辛酸照片讓眾人驚：踩破會摔死

多數人對於工地工人的印象大多是危險、辛苦、悶熱，其環境也相當雜亂，光是上廁所就非常不方便。有網友在臉書分享一張照片，只見一處工地的簡易廁所是用木板隔出來的，甚至還架高讓管線暢通，照片一出引起不少討論。

國旅優惠今開跑！他驚覺「飯店趁機漲價」：扣完補助還更貴

交通部觀光局祭出「悠遊國旅振興計畫」，今日起正式上路，只要在週日到週四入住有參與計畫的旅宿，每晚最高可折抵1300元。不過有網友發現，不少旅宿業者竟趁機漲價，甚至上網訂房還比折抵後的價格低，直呼「納稅錢就是等於丟到水溝流走一樣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。