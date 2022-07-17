機車冒出數十顆「黃金蛋」！網急發文求助 內行人曝真相嚇呆

炎炎夏日來臨，蚊蟲難免也變多，日前一名網友在網路上發文，表示發現數十顆「金黃色蛋蛋」黏在機車上。對此，原PO拍照後詢問大家，「有人知道這是啥玩意嗎？」而貼文底下也掀起討論，甚至有內行網友幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，白色機車殼上黏著數十顆金黃色蛋，而且排列相當緊密整齊，令原PO困惑寫道，「有人知道這是啥玩意嗎？長在我機車車殼上，感覺像啥蟲蛋，軟的，還亮晶晶的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「密集恐懼」、「發了」、「滑過沒仔細看還以為是子彈」、「隔壁做指甲的，忽然有靈感想貼鑽」、「第一眼以為是魚油」、「魚肝油」、「香香豆」、「雞皮疙瘩都起來了」。

另外，也有內行網友出面解惑，「瘤緣椿象」、「椿象的蛋，而且大部份蛋都是17顆」、「看起來像是瘤緣椿象卵」、「瘤緣椿象，體長11到13mm，體色黑褐色，體背佈滿瘤狀突起，頭部至胸背板中央有一條不明顯的黃褐色縱線，前胸背板後緣隆起，側角尖突，小盾板端部尖狹黑色，後腳腿節特別粗大，本種普遍分布於平地至低、中海拔山區」。