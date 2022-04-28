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停車7天收費1萬多元還出動保全來收 他心痛喊「只能認命」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友沒注意到停車場收費標準，結果停車7天要價1萬多元。圖擷自Facebook
有網友沒注意到停車場收費標準，結果停車7天要價1萬多元。圖擷自Facebook

在土地寸金的情況下，付費停車場應運而生，然收費標準不一，消費者須多加注意。日前有名網友將車停在停車場7天，等要繳費時才驚覺要價1萬多元，「多到機器不能繳，還要保全人員特地來收費」，荷包大失血讓他心痛不已。

原PO在爆料公社發文悲訴，自己沒注意某停車場停30分鐘收費35元，因此停車高達7天之久，但要繳費時才發現金額已累積1萬多元，還需保全人員出面拿取費用，雖然對於自己的不小心只好認命，但他也好奇停車場收費是否有法規，並提醒眾人「路邊要停車場一定要看清楚睜大眼睛嗚嗚」。

貼文底下許多網友認為其他方式還比較划算，「停7天我真的會勤勞點找停車格停」、「假如要停10幾天的話，車子拿去當鋪借錢，利息都還比停車塲便宜又安全」、「早知道停紅線，還會有專車移到停車場，停7天只要1800」、「當然要把磁卡丟掉，補個200離場」。

許多過來人也分享慘痛經驗，「我也停過Times，沒看清楚它沒當日最高，結果隔天來牽車1080」、「我今天停了20分鐘60元的車位，停之前沒看清楚，停了3小時左右快600」、「我上次也是看錯計時停車小時計費，停了兩天，繳費當下1500」、「停過半小時60的」。

有好心網友提醒，「以後先看有沒有上限」、「要停到這麼久的話，車停家裡坐小黃才是好辦法」、「要看字啊，要停這麼多天怎麼會不去看怎麼收費，有上限的才能停過夜」。

爆料公社 停車場

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