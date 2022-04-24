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學生被隔離衛生局卻不給證明 家長氣：保險、補助金都拿不到！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長指出，孩子的補習班有指標個案，隔離2天後突然被轉為「自主健康管理」，導致拿不到隔離單。圖擷自爆料公社
一名家長指出，孩子的補習班有指標個案，隔離2天後突然被轉為「自主健康管理」，導致拿不到隔離單。圖擷自爆料公社

本土疫情升溫，許多學校陸續停課，部分家長也接到電話，要陪孩子緊急隔離，日前有一名家長指出「孩子已經搭防疫計程車去篩檢」，結果過幾天衛生所突然將隔離改為自主管理，因此不開隔離單給他們，讓家長傻眼「明明有隔離事實，卻變成自主管理！」

一名家長在「爆料公社」發文，指出家中國小6年級的孩子，近日接到補習班聯絡電話，告知孩子的補習班同學是指標個案，他打給衛生所確認後，衛生所表示「授權給補習班跟學校進行疫調」，交上來的名單都會開隔離令，孩子也被防疫計程車載去篩檢，沒想到隔離2天後，衛生所通知學校「不用隔離了」。

一名家長貼出對話，指出陪孩子隔離2天後，突然被轉為「自主健康管理」，導致拿不到隔離單，也不能申請補助。圖擷自爆料公社
一名家長貼出對話，指出陪孩子隔離2天後，突然被轉為「自主健康管理」，導致拿不到隔離單，也不能申請補助。圖擷自爆料公社

也就是說，之前隔離的2天都變成「自主健康管理」，也不會開隔離單給家長們，這讓原PO不能理解，直言「明明就有隔離事實，卻變成自主管理？」他指出，沒有隔離單的話，保險都不能理賠，政府的補助也無法申請，等於求償無門。接著原PO貼出對話表示，指出「在溝通的過程中，學校把問題推給補習班，又推給衛生所，衛生所又把責任推給補習班」，指出三方來來回回拖了一陣子。

原PO指出，衛生所並沒有不承認名單，但他們卻用「晚收到名單一天，所以不開給我們隔離單」，教育局則是表示，收到衛生局的指示才來匡列學生，最後變成學校的學生有隔離單，但補習班被匡列的學生就不會有隔離單，導致後續保險無法理賠，補助也不能申請。

衛生所 隔離 防疫計程車

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