快訊

「丟丟妹」的叔父開賭場被搶 持槍主嫌曾涉偽造五倍券

台灣首位球后曾雅妮去哪了？「學會考0分哲學」走出低潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑衣青年玩鬧坐好市多推車 友人用力一推撞上貨架

聯合新聞網 / 綜合報導
青少年在好市多賣場嬉鬧，嚇到一旁民眾。示意圖。報系資料照
青少年在好市多賣場嬉鬧，嚇到一旁民眾。示意圖。報系資料照

大賣場多設有手推車，方便顧客拿取欲購買的商品，為便利帶有孩童的消費者，在限重以下的孩童也可乘坐手推車。然而有網友分享一則影片，只見一名青少年坐在賣場推車中，同行友人還將推車往貨架方向推，讓推車撞上貨架，行徑相當危險。

有網友在爆料公社貼出一則影片，該影片為社群軟體的限時動態，影片中可見數名黑衣青少年，其中一人竟坐在賣場推車上，無視推車限重規定，不只如此，同行友人為了玩樂，還將推車往貨架方向用力推，並寫下「他以為我們還在推」，接著推車便撞上貨架發出巨響，還嚇到一旁的民眾。

網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自爆料公社
網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自爆料公社

網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自爆料公社
網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自爆料公社

其他網友紛紛留言「怎沒直接衝撞貨架然後人被貨物砸到會飛出去咧........這種應該要這樣結局呀！」、「就不要下次直接撞到老人或小孩，我看你們還笑不笑得出來！」、「果然是物以類聚，腦殘的就會跟腦殘的玩在一起」、「等撞上另一群8+9，又會是另一段故事的開始....我要看到血流成河！」

爆料公社

延伸閱讀

他自認鼻子「太靈敏」被當女生變態 網秒揭真相：嘴巴問題

買房要選「兩房兩衛浴」還是「三房一衛浴」？ 網建議看這一條件

爸爸突然包「5萬元」大紅包 她拒收下一秒淚崩

她停上層機械停車位20年 突遭鄰居抗議要求「換到最下層」

相關新聞

「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

到ATM領錢是日常生活中再正常不過的事，但有女網友到某處ATM領錢時遇到一位「披風大媽」做出驚人之舉...

黑衣青年玩鬧坐好市多推車 友人用力一推撞上貨架

大賣場多設有手推車，方便顧客拿取欲購買的商品，為便利帶有孩童的消費者，在限重以下的孩童也可乘坐手推車。然而有網友分享一則影片，只見一名青少年坐在賣場推車中，同行友人還將推車往貨架方向推，讓推車撞上貨架，行徑相當危險。

他開紅酒軟木塞斷半截 內行人：半年要倒放一次

有些人喜歡在工作回家後來一杯紅酒調劑身心，但若是開瓶不順利，可能造成軟木塞斷裂在瓶口的窘境。日前一名網友在臉書社團「爆系知識家」PO出自家紅酒照片，詢問網友軟木塞斷裂該如何處理，引出許多「民間紅酒專家」提供了各式各樣的創意解方。

點壽司氣炸「魚蛋被外送員偷吃」網見真相笑翻：恐怖故事

現在外送相當方便，平台上網羅了各式各樣的餐廳，只要點完下單，就能直接等著外送員上門送餐，不過也因此發生了許多趣事及爭議。近日有一名男子和同事一起點餐，叫了日本料理來吃，沒想到同事一拿餐點出來就大罵「魚蛋被偷吃」，還氣得說要投訴外送員，但見真相後，大家都笑翻了。

吃滷味必點哪些？網推豆干CP值、王子麵最入味！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來「滷味」話題的網路聲量表現，帶您了解近三個月網友熱議的八大滷味配料以及六大滷味主食等網路聲量排行。

熱門麵包排行出爐！ 網友最常搭的配料是這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「麵包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大麵包種類，以及十大熱門麵包配料網路聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。