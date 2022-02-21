黑衣青年玩鬧坐好市多推車 友人用力一推撞上貨架

大賣場多設有手推車，方便顧客拿取欲購買的商品，為便利帶有孩童的消費者，在限重以下的孩童也可乘坐手推車。然而有網友分享一則影片，只見一名青少年坐在賣場推車中，同行友人還將推車往貨架方向推，讓推車撞上貨架，行徑相當危險。

有網友在爆料公社貼出一則影片，該影片為社群軟體的限時動態，影片中可見數名黑衣青少年，其中一人竟坐在賣場推車上，無視推車限重規定，不只如此，同行友人為了玩樂，還將推車往貨架方向用力推，並寫下「他以為我們還在推」，接著推車便撞上貨架發出巨響，還嚇到一旁的民眾。

網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自 爆料公社

網友貼出荒唐影片，屁孩坐上賣場推車，友人還讓推車撞上貨架。圖／取自 爆料公社

其他網友紛紛留言「怎沒直接衝撞貨架然後人被貨物砸到會飛出去咧........這種應該要這樣結局呀！」、「就不要下次直接撞到老人或小孩，我看你們還笑不笑得出來！」、「果然是物以類聚，腦殘的就會跟腦殘的玩在一起」、「等撞上另一群8+9，又會是另一段故事的開始....我要看到血流成河！」