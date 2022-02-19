他開紅酒軟木塞斷半截 內行人：半年要倒放一次

有些人喜歡在工作回家後來一杯紅酒調劑身心，但若是開瓶不順利，可能造成軟木塞斷裂在瓶口的窘境。日前一名網友在臉書社團「爆系知識家」PO出自家紅酒照片，詢問網友軟木塞斷裂該如何處理，引出許多「民間紅酒專家」提供了各式各樣的創意解方。

從該網友的附圖可以看見，半截軟木塞深陷瓶口處，可能是因為過於乾燥，造成軟木塞硬化後變得脆弱，當原PO試圖拔出瓶口時便卡了一截在酒瓶中，讓他束手無策，「這瓶忘記放幾年了，輕輕要扭開，整個斷頭了。」

許多網友建議，「用螺絲鎖進去，再用老虎鉗拔出來」、「用兩片式開瓶器」、「用毛巾對折成小方塊，墊在瓶底，再用瓶底隔著毛巾輕輕敲打牆壁，軟木塞就會慢慢地跑出來了」、「瓶口跟軟木塞之間插幾支牙籤，慢慢拉出來」、「用打火機燒周圍玻璃」。

不過原PO擔心若是再用東西去戳、鑽軟木塞，會讓它碎裂於紅酒中，因此不敢強硬動手。有些網友認為，只能強硬把軟木塞戳下去，「軟木塞肯定都黏瓶了，就捅下去，拿濾網過濾了」、「我一瓶三炮台白蘭地放了40多年，想開瓶來喝時，軟木塞已經碎爛掉，也是經過濾網去渣來喝」。

有網友提醒酒要「橫躺」放，才不會讓軟木塞乾掉，造成不易取出，也有網友認為，酒瓶長期橫躺會造成軟木塞過於潮濕，導致酒滲出來，「一年倒一次，30分鐘就可以了」。

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