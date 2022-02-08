外送單備註「青菜全走」讓他傻眼 PO文釣出達人專業解答

外送美食服務盛行，還可因應顧客需求提供客製化。一位小吃店老闆收到一份訂單，客人在備註欄寫了「青菜全走」，讓他一頭霧水，只好上網求助。貼文一出，釣出達人解答，看出「下單的是香港人吧」。

一位小吃店老闆在《爆廢公社》PO出一張點菜單，圖中顯示客人點了湯青菜、甜不辣、蛋黃肉粽，在備註欄寫了「青菜全走」，令他不明所以，只好求助網友，「這個全走是什麼意思？」

貼文一出，有網友質疑是不是錯字，「我猜是全熟～」、「全熟吧，打錯字」、「全外帶的意思吧」、「跟全場一樣，店內青菜全來一份的意思」，還有人搞笑回應「咒語嗎？」、「去去青菜走」、「燙青菜不要青菜」。

「全走」到底是什麼意思？有達人給了答案，「全走是香港語，意思應該是水煮菜，不要加鹽不要加油，只用水煮」、「廣東話，青菜用白開水燙一燙就好」、「不要任何醬料」、「清燙，不要醬料的意思」，猜測「下單的是香港人吧」、「像我吃麵不喜歡葱，就會說走葱」。