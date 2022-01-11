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星巴克變成「平價神物」？網揭：這幾點比一般咖啡店好太多

聯合新聞網 / 綜合報導
星巴克示意圖。（美聯社）
星巴克示意圖。（美聯社）

咖啡品牌星巴克在進入台灣市場後，常給大眾一種消費者價格較高的印象，但卻有網友在《PTT》上發文指出「星巴克是不是變平價了？」引來許多網友細數「星巴克還有這些優勢」，早就已經不算貴了。

原文網友發問表示，以前星巴克只有要把妹裝逼才會去，但現在隨便一間巷口咖啡店，美式咖啡就要120，還要加服務費、用餐兩小時等限制；反觀星巴克動不動就買一送一，最貴也了不起93元，隨便你坐，還能免費充電、吹冷氣、喝水，「根本平價王者，除了咖啡難喝沒什麼缺點」，並詢問「為甚麼星巴克漸漸平價化了？」

有網友表示贊同他的論點，認為在其他咖啡店價格提高的情況下，星巴克的服務會勝出「現在美式咖啡差不多100元起跳，拿鐵或是手沖的價格更高，容量還不多，對比之下星巴克就不算貴」、「算平價了，Cama 路易莎 拿鐵系列一杯也差不多快破百」、「買一送一的話的確跟其他家差不多，且星巴克去冰牛奶會補到滿，紙袋也不會跟你囉唆，其他家只會說去冰的話容量會較少喔，要袋子要另外付費」。

但也有網友表示不同意見「可是它咖啡真的不好喝…要便宜去超商路易莎，要好喝就挑厲害的店。」、「路易莎才是平價星巴克，很多店都還有大長桌及插座，隔板」、「買一送一才是，其他要服務沒服務 剩下3c充電/吹冷暖氣功能」、「只是你長大了……經濟能力夠自然不覺得他貴」

星巴克 PTT 咖啡

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