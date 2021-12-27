友看完電影「做這動作」遭罵翻 他批：讀到碩士沒這常識？

接近年底，不少強檔的電影陸陸續續上映，對此便有一位網友表示，自己最近在看電影的時候發現，有些人會在電影結束、播放片尾畫面時拿手機出來拍照，讓他不禁無奈貼出警告標語表示「這行為已經觸犯著作權法第91條」，更直言批評有此行為的友人「也老大不小讀到碩士了，還不知道這樣違法嗎？」

原PO在Dcard上以「看完電影硬要在片尾拍照」為題分享，日前在朋友的動態上看到對方拍了電影的片尾畫面，讓他不禁無奈表示，這種行爲其實是違法的，好奇「看完電影硬要在片尾拍照的人心裡在想什麼？也老大不小讀到碩士了還不知道這樣違法嗎？」

此文一出，許多網友紛紛留言表示，「有些人真的很怕別人不知道自己正在幹嘛」、「為什麼不拍票根就好…片尾動畫難道就不是創作人的心血嗎」、「硬要拍片尾然後覺得優越我超不懂，我以為鬼滅之後連片尾都不能拍是普及的常識了」、「真的每看到一次拍片尾限時（動態）都想嗆一次欸」、「其實片商都可以提告，拍的人真的別再無知」、「真的蠻多人不知道片尾也不行」。

也有網友建議，「檢舉啊幹嘛那麼生氣」、「你趕快去檢舉啊」、「檢舉他吧」、「可以截圖傳給片商檢舉哦，我每次看到都這麼做，片商是真的會回應也會去抓的」。