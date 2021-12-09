她吃藥燉土虱驚見一團「異形觸手」？網友喊噁、他出面曝真相
12月冷氣團報到，逛逛夜市喝個藥燉排骨、藥燉土虱就能迅速溫暖身體。不過有一名女子食用土虱時，赫然發現它的身上有一團「觸手」，驚訝詢問大家「這是什麼？」讓不少網友直呼「以後不吃這個了」。
一名女子在「爆廢公社」Po出在夜市食用藥燉土虱的照片，提到「有人知道這是什麼嗎？在土虱肚子裡……。」照片中清楚可見她把一大塊土虱弄成小塊塊狀後，驚見上頭一團怪異的橘色觸手，讓不少網友看得大喊「噁爆」、「實在不敢相信這種東西你們敢吃」、「（是）煮熟的寄生蟲（嗎）」、「敢吃土虱的我一律行最高敬禮」，還有人稱是「外星來的異形潛伏在土虱魚肚」、「慘了！異形…你過幾天肚子會變大」。
但有網友出來解釋這隻土虱「是公的」，肉塊上的「橘色觸手」條狀物其實是它的生殖器，「像魚鰾那種，是能吃的」，並非寄生蟲，可能店家當時未處理好導致。雖然解除大家的疑慮，但還是讓一些曾吃過土虱的網友看完留言驚呼：「不敢再吃土虱了！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言