她吃藥燉土虱驚見一團「異形觸手」？網友喊噁、他出面曝真相

12月冷氣團報到，逛逛夜市喝個藥燉排骨、藥燉土虱就能迅速溫暖身體。不過有一名女子食用土虱時，赫然發現它的身上有一團「觸手」，驚訝詢問大家「這是什麼？」讓不少網友直呼「以後不吃這個了」。

一名女子在「爆廢公社」Po出在夜市食用藥燉土虱的照片，提到「有人知道這是什麼嗎？在土虱肚子裡……。」照片中清楚可見她把一大塊土虱弄成小塊塊狀後，驚見上頭一團怪異的橘色觸手，讓不少網友看得大喊「噁爆」、「實在不敢相信這種東西你們敢吃」、「（是）煮熟的寄生蟲（嗎）」、「敢吃土虱的我一律行最高敬禮」，還有人稱是「外星來的異形潛伏在土虱魚肚」、「慘了！異形…你過幾天肚子會變大」。

一名女子問正在食用的土虱「肚子裡」是什麼，其他網友看完照片笑稱是「外星來的異形潛伏在土虱魚肚」。（翻攝自爆料公社公開版）

但有網友出來解釋這隻土虱「是公的」，肉塊上的「橘色觸手」條狀物其實是它的生殖器，「像魚鰾那種，是能吃的」，並非寄生蟲，可能店家當時未處理好導致。雖然解除大家的疑慮，但還是讓一些曾吃過土虱的網友看完留言驚呼：「不敢再吃土虱了！」