阿堂鹹粥一碗粥漲至兩百被刷負評 宅女小紅：沒愛就不會有恨

萬物齊漲！國內餐飲漲價潮讓人吃不消。台南一家觀光客必去朝聖的知名鹹粥店「阿堂鹹粥」，因一口氣將鹹粥系列商品從180元漲至200元，讓消費者猛刷負評至3.7分；宅女小紅在臉書對此事有感，認為「這件事證明了沒有愛就不會有恨吧」，沒想到大眾抵制漲價的作法不是選擇不要吃，而是去刷負評。

宅女小紅於六日在臉書針對阿堂鹹粥漲價一事PO文：「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評，這件事證明了沒有愛就不會有恨吧」。有網友表示，要漲價的話，店內裝潢要不要也一起升級呢？「京都名店大多都有冷氣，如果台南名店也一樣就好了」，但也有台南在地人留言說：「住台南10年還真的沒去吃過這家，看了一碗200真是神扯貴」，許多台南人都表示，居然從來都沒吃過這家。

宅女小紅在該則PO文下方回覆網友時表示：「我沒有想去吃過，這麼說來我好像很少在台南晃耶，都是有事去了就回來，是否該去台南晃晃，看有沒有機會因愛生恨」，網友也回覆：「快來～台南是台灣的京都耶，古蹟美食玩不完」，也有網友建議：「還是去別家吃吧」，一碗粥要價兩百元「真的爆貴」。

面對全台外食費創新高的情形，有人好奇「阿堂鹹粥」這幾年到底是漲了多少，在「阿堂鹹粥」的臉書封面照剛好對照2012年、約莫9年前的菜單價格，當時一碗魚肚鹹粥是110元，與2021年12月相比，似乎是漲了翻倍的價格。