蒸蛋失敗變蛋水…比例混錯？ 婆媽一眼揪出「關鍵錯誤」

蒸蛋Q彈滑嫩帶點鹹香的口感，是讓人很難抗拒的美食。一位網友嘗試製作蒸蛋，試了多次都失敗，只能蒸出「蛋水」，只好發文求救。婆媽們一看「蛋水」照，立即點出關鍵就在「那個碗」。

一位網友在《爆怨公社》發文表示，下廚製作蒸蛋，煮完要端上桌時才發現失敗了，蒸蛋沒有凝固變成蛋水，原本以為是自己太久沒煮，比例放錯，再加蛋進去共5顆，結果仍是失敗，不明白問題出在哪裡，說明這次是將蛋「先+水之後再一起打散」，問大家「不知道是不是因為這樣才失敗的？失敗後的蛋蛋要怎麼改煮才不會浪費？」

貼文一出，有人立即從原PO的「蛋水」照中看出端倪，回應「那個碗…」、「容器錯了，不能用隔熱碗」、「你這樣熱能怎麽進去蒸蛋內部呢」、「隔熱碗不管蒸什麼都不會熱，一定要用瓷器的」、「正解，我有一次用錯碗也是變這樣，不然我蒸蛋沒失敗過！」

網友們也紛紛提供自製蒸蛋最佳混和比例，建議「最佳口感蛋1：水2，1顆蛋搭配2顆蛋的水量，可以用敲完的蛋殼去裝水」、「1：1.3 嫩滑、1：1.2 Q彈」、「我蒸蛋都蛋1：水1.5」、「我用寶寶蒸蛋的比例來做一般的蒸蛋，一顆蛋是加60cc的水」。

至於那碗失敗的「蛋水」該如何處理？網友們建議可以「加玉米粒和玉米醬下去變成玉米濃湯」、「加麵粉+蔥花+蒜+絞肉…胡椒粉攪拌後下去煎成薄餅」、「可以拿去做麵包」、「弄碗飯，拿去瓦斯爐煮成蛋粥就好」。