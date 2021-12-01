快訊

新北北部地區後備指揮部驚傳鋼瓶爆炸 5軍人受傷送醫

直播／受害者不只一人！高嘉瑜：多名受害女子連絡我

蒸蛋失敗變蛋水…比例混錯？ 婆媽一眼揪出「關鍵錯誤」

聯合新聞網 / 綜合報導
美味蒸蛋色香味俱全，讓人難抵誘惑。示意圖／ingimage授權
美味蒸蛋色香味俱全，讓人難抵誘惑。示意圖／ingimage授權

蒸蛋Q彈滑嫩帶點鹹香的口感，是讓人很難抗拒的美食。一位網友嘗試製作蒸蛋，試了多次都失敗，只能蒸出「蛋水」，只好發文求救。婆媽們一看「蛋水」照，立即點出關鍵就在「那個碗」。

一位網友在《爆怨公社》發文表示，下廚製作蒸蛋，煮完要端上桌時才發現失敗了，蒸蛋沒有凝固變成蛋水，原本以為是自己太久沒煮，比例放錯，再加蛋進去共5顆，結果仍是失敗，不明白問題出在哪裡，說明這次是將蛋「先+水之後再一起打散」，問大家「不知道是不是因為這樣才失敗的？失敗後的蛋蛋要怎麼改煮才不會浪費？」

貼文一出，有人立即從原PO的「蛋水」照中看出端倪，回應「那個碗…」、「容器錯了，不能用隔熱碗」、「你這樣熱能怎麽進去蒸蛋內部呢」、「隔熱碗不管蒸什麼都不會熱，一定要用瓷器的」、「正解，我有一次用錯碗也是變這樣，不然我蒸蛋沒失敗過！」

網友們也紛紛提供自製蒸蛋最佳混和比例，建議「最佳口感蛋1：水2，1顆蛋搭配2顆蛋的水量，可以用敲完的蛋殼去裝水」、「1：1.3 嫩滑、1：1.2 Q彈」、「我蒸蛋都蛋1：水1.5」、「我用寶寶蒸蛋的比例來做一般的蒸蛋，一顆蛋是加60cc的水」。

至於那碗失敗的「蛋水」該如何處理？網友們建議可以「加玉米粒和玉米醬下去變成玉米濃湯」、「加麵粉+蔥花+蒜+絞肉…胡椒粉攪拌後下去煎成薄餅」、「可以拿去做麵包」、「弄碗飯，拿去瓦斯爐煮成蛋粥就好」。

一位網友煮蒸蛋用錯容器，結果煮成一碗蛋水。圖擷自《爆怨公社》
一位網友煮蒸蛋用錯容器，結果煮成一碗蛋水。圖擷自《爆怨公社》

下廚

延伸閱讀

麵條煮熟後多一步驟變得更Q彈 老饕讚：日韓都這樣做

火鍋肉驚見「密麻孔洞」 她憂「注脂肉」釣出專業解答

蝦皮賣「1根200元」的麥當勞薯條 老饕秒懂：真的會想買

牛奶加熱有層膜口感差？加一點這個輕鬆去除 火煮微波都適用

相關新聞

蒸蛋失敗變蛋水…比例混錯？ 婆媽一眼揪出「關鍵錯誤」

蒸蛋Q彈滑嫩帶點鹹香的口感，是讓人很難抗拒的美食。一位網友嘗試製作蒸蛋，試了多次都失敗，只能蒸出「蛋水」，只好發文求救。婆媽們一看「蛋水」照，立即點出關鍵就在「那個碗」。

他怨公司逼玩交換禮物還得公開抽獎結果 網提1理由勸忍忍

每到了聖誕節，不少人都會玩交換禮物的遊戲，在這個特殊節日當中增添許多期待和驚喜，不過有一名網友在PTT發文抱怨，他說公司強迫員工參與，就連抽獎結果也不能匿名，讓原PO相當反感，想問問鄉民們是否有什麼辦法可以避開這種活動，但多數人都覺得為了避免被貼上「不合群」標籤，原PO還是要忍一忍。

「怕發燒不打疫苗」卻對小孩又親又蹭 他崩潰喊：離我遠一點

新冠肺炎病毒變異株Omicron來勢洶洶，也讓不少人開始關心第三劑新冠疫苗何時開打。然而日前卻有網友分享，自己的親人衛生習慣都做不好，還因為「怕發燒」而不敢打疫苗，卻在見小孩子時又親又蹭臉，讓他相當崩潰。

台北「5菜1湯要價160」 北漂男傻眼喊：最不敢吃自助餐

自助餐的選擇多樣，可自行選擇喜歡的菜色，但因為各家自助餐價格算法皆不同，太貴太便宜都會引起話題。就有一位網友分享，自己在台北的自助餐夾菜時，都會刻意避開主菜，讓價格便宜一點，但沒想到日前卻夾到一盤要價160元的餐，讓他無奈嘆道「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。

他問百元剪髮能賺錢？ 網曝2關鍵：薄利多銷賺爆

百元剪髮多年前崛起，至今仍有不少分店，且還常常大排長龍，有網友好奇「百元剪髮真的會賺嗎？」其他人則表示，因為都是固定客源，加上理髮時間短，可以「以量取勝」。

蔬菜吧長整排菇！網諷「新鮮現採」 王品和牛涮：連夜全面徹底清消

天冷吃火鍋暖胃又暖身。一位女網友到王品集團旗下的和牛涮火鍋店用餐，發現擺放新鮮蔬菜的自助吧台隔板發霉，竟從縫隙中長出一整排的蕈菇類，質疑「王品的新鮮小農服務，現在也搞現採現摘服務了嗎？」貼文引熱議，網友們也狂酸「現採現煮，極度新鮮」。之後，業者也回應「連夜全面徹底清消環境」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。