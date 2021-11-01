通膨壓力大！三大「只跌不漲」品項出爐 網友悲曝最慘真相

物價年年上升，現代人的經濟壓力也越來越大，網友盤點三大「只跌不漲」的品項，包括3C產品、汽車、薪水。有網友抱怨，「鈔票越印越薄」、「薪水年年通膨等於變相縮水」。還有網友打趣表示，「萬年不漲不跌」的神物則是麥香紅茶。

有網友在PTT發文表示，「有很多東西，只會漲價不會跌價，像是民生用品、油價、電價、房子、新車，那有什麼東西只會跌價不會漲價？」

其他網友則紛紛留言「車子啊」、「現金」、「你手上跟銀行裡的貨幣」、「科技產品」、「手機」、「薪水」、「認真講，你的薪水年年通膨等於變相縮水」、「車子，落地就折價」、「筆電」、「女人的青春」、「3C產品啦，才兩年已經買不到殻了」、「過時安卓手機」、「你的肝」、「你剛買來的手機筆電家電」、「車子、手機一交貨就跌」。