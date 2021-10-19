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ATM也水逆？男領錢見它「吐一口亂鈔」 網調侃：脾氣很差喔
ATM也水逆？昨（18）日傳出國泰世華ATM系統當機，導致不少用戶不僅沒領到錢更被無故扣款的狀況，日前也有網友上傳一段「ATM耍脾氣」的影片，一台ATM「吐了一口亂鈔」，造成男子取鈔不便，他也無奈直呼「第一次遇到態度這麼差的」。
一名網友在臉書社團「爆笑公社2」PO出一段影片，只見畫面中男子從ATM中取出「一坨亂鈔」，不禁令他哭笑不得，直呼「領個錢，第一次遇到態度這麼差的」。
影片曝光後引起許多網友注意，大家紛紛歪樓笑虧，「ATM：歹勢，今天心情袂爽」、「ATM：快點取鈔，不然我等等通殺」、「事實證明ATM也是有脾氣的」、「我也第一次見過這服務態度這麼差的」，但也有內行網友好心提醒，「這個最好要反應給行員知道，有可能是裡面有卡東西」。
然而，ATM異常事件時有所聞，昨日即傳出國泰世華銀行ATM與網銀系統當機，不少用戶反應沒領到錢卻被扣款的情形發生，雖公司已於當天修復，但仍有用戶直指被扣款的錢還沒入帳，引來謾罵聲不斷。
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