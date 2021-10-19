ATM也水逆？男領錢見它「吐一口亂鈔」 網調侃：脾氣很差喔

食物對食用者而言，是否美味可口其實滿主觀的。就拿烏魚子來說味道獨特，它更是喜宴中必備的一道菜，不過有些人視其為美食，有些人卻難以下嚥拒其於千里之外。有一位網友在ptt發言提問「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」

2021-10-19 17:13