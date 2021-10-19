國泰世華ATM昨爆吃錢 用戶怒「到現在錢還沒有還回帳戶」

國泰世華銀行昨（18）日ATM與網銀系統當機，不少用戶反應沒領到錢卻被扣款，對此公司回覆已於當天下午1時30分恢復正常運作，並強調將清查交易程序確保客戶權益，然而時至今日仍有不少用戶反應錢還沒入帳，怒罵「到底修好了沒」、「何時才能把異常扣款的錢退回」、「還我錢」。

昨日有多名民眾赴國泰世華ATM、或者持國泰世華卡領錢，卻發現機器未吐鈔但帳戶被扣款，想致電客服卻打不進去，國泰世華表示是因進行ATM前置處理系統維護，才導致部分ATM提款及轉帳交易未能完成。金管會銀行局今日指出約影響4.1萬多筆交易，約為日平均交易的3%至4%，預計該行今日可完成退款作業，然而仍有不少用戶湧入國泰世華銀行臉書抱怨「太爛了！兩天還沒好」。

許多用戶抱怨至今仍未收到銀行退款，紛紛怒吼「還錢」，也有不少用戶心酸表示這些錢是要領來繳貸款、卡費或房租的，希望銀行能盡快修復，以免產生滯納金、影響信用，還有股民抱怨自己要補交割款，也因為App故障而失敗，也有用戶表示已經向金管會銀行局申訴，希望可以盡快解決這個問題。另有用戶對於當局的危機處理感到氣憤，指出銀行並未在發現問題第一時間就發公告、或者關閉系統，導致越來越多用戶權益受損，就連在官方臉書的解釋道歉也藏在貼文底下、而不使用置頂文章讓用戶馬上得知相關資訊，不禁批評：「早在17日就有問題也不暫停ATM服務，一心只想賺錢確罔顧民眾權利，現在一堆人錢被吃了還假意道歉？」

對於國泰世華銀行此次出包，銀行局晚間表示國泰世華銀已於昨日向金管會通報重大偶發，會因升級而當機主要是因為民眾用ATM、網銀跨行或銀行APP轉帳交易筆數日益增加，要求國泰世華銀於七日內遞交相關檢討報告，金管會再就報告檢討改善措施的妥適性與責任。